Meloni: “Espero restaurar o confronto” com ANM. Cesare Parodi elegeu um novo presidente

É Cesare Parodi, 63 anos antes de ser concluído em maio, o novo presidente da Associação Nacional de Juízes. No final de um longo dia feito de debates e reuniões das correntes, o Comitê de Controle Central escolhe o novo líder da ANM e dá à luz verde uma junta uniforme, que está faltando apenas o artigo 101.

O acordo que desbloqueou no final da tarde depois de desistir de um dos lugares do conselho em favor de um judiciário democrático. “Pedirei um curto período de tempo para me encontrar com o governo. Não podemos desistir de nenhuma maneira de defender o judiciário, é um momento frágil e não podemos confundir ”, explicou imediatamente após as eleições dos parodi.

E à noite, o primeiro -ministro Giorgia Meloni, depois de enfrentar um bom emprego, disse imediatamente que estava pronto para receber “um pedido de uma reunião com o governo” esperando “que seja imediatamente possível restaurar um confronto saudável nas principais questões da administração da justiça em nossa nação, de acordo com a autonomia da política e do judiciário ”.

Durante o debate hoje, Parodi enfatizou como seu atual “não recuou para nada”. “Nós absolutamente compartilhamos – eram as palavras dele – todos os pontos desta batalha. Ainda somos a força do estado, somos cidadãos que realizam a batalha da defesa da Constituição que juramos. Acredito que pelo menos nosso pelo menos nosso pedido seja legítimo em pouco tempo ”. Novamente, apenas para repetir sua posição: “Sabemos que as leis estão fazendo o Parlamento, o governo decide, mas, como todos os outros cidadãos, podemos dizer os nossos e tornar nossas razões um trunfo”. Uma reforma clara e clara da reforma da justiça exigida pelo governo e desfavorável quase todo o judiciário associado – que monopolizou as intervenções do Comitê de Controle – bem como a greve exigida em 27 de fevereiro. Que permanece confirmado, com o adequado respeito por aqueles que acreditavam que os novos líderes haviam sido arquivados com os novos líderes. “A greve foi considerada – Parodi explicou imediatamente após as eleições – hoje não foi cancelada.

Tudo o que acontece nos próximos dias será compartilhado com a junta, certamente não foi cancelado ”. Parodi é outro promotor em Turim e pertence ao judiciário independente, a corrente leve e rosqueada, obtida, à qual foram obtidas as eleições para o Conselho de Administração: 2.065 das 6.857 preferências. Escritórios da União.), Marco Rossetti (MD) e Dora Bonifacio (Unicost).

Função atribuída ao equilíbrio com um único objetivo: encontrar e manter a unidade em uma fase que todos avaliam “muito delicado”. No entanto, é necessário, é uma esperança que apareceu em intervenções, “uma unidade que não é apenas formal, mas também o programa de todos”. O diálogo com a contraparte, o governo, “deve ser”, mas é necessário fazer com que todos entendam, começando com os cidadãos – declarados representantes dos riachos – as consequências prejudiciais dessa reforma “. Eles votaram mais nas eleições, Giuseppe Tango, falando sobre um “momento dramático”. “E o futuro de nossa associação está em jogo – adicionado – todos são chamados para contribuir. Estamos comprometendo ou acabará ”.

Parodi, um juiz dos anos 90 e um rosto conhecido em Turim



O novo presidente Anm é a face histórica do judiciário em Turim. Cesare Parodi, 63 anos, que deveria ser concluído (nascido em Turim, 28 de maio de 1962), casado, usando toga em 1990 e levou no ano seguinte em sua cidade de origem, primeiro no promotor em Paca. e em 1999, no promotor comum no tribunal.

Em 2017, ele se tornou um promotor adicional para coordenar o grupo fraco do grupo, um grande grupo de PM especializado na luta contra os crimes do código vermelho. Os colegas sempre reconheceram as excelentes características do organizador.

No que diz respeito ao associatismo, está relacionado ao judiciário independente. Entre os slogans, com quem ele solicitou sua candidatura há alguns anos como um estado de silêncio, que normalmente acompanha sua investigação, e “a menos que você esteja interessado em dar lições de democracia aos outros, mas você não está disposto a aceitar aqueles que os outros pensam eles podem ir. “

Entre outras coisas, Parodi é curador e autor de contratos e monografias e cerca de 350 artigos sobre direito penal e processos criminais. Em 2017, ele editou a lei criminal da Companhia para Giuffrè ‘, em 2019 “Processos Criminais Especiais” e em 2020 uma “nova reforma da captura”. Ele também participou como treinador e palestrante profissional em muitos cursos na Escola Secundária de Justiça.

