Meloni: “Investigation Me é dano à nação, para quem cairia de mãos”

“Qualquer pessoa no meu vestido na face desta história cairia um pouco de braços.” O primeiro -ministro Giorgia Meloni disse isso, um evento intermediário, uma reinicialização, organizada pela jornalista Nicola Porro em Milão, e respondeu à pergunta do ato que ela enviou e alguns ministros no caso do escritório do promotor de Almasri.

“A lei era um ato aparentemente exigido – ele observou – todo mundo sabe que as compras nesses assuntos têm seu critério, como mostrado por inúmeras queixas de cidadãos contra instituições de AO que foram decididas não continuar o registro no registro, como nos anos covid” .

“Ontem me encontro na primeira página do Financial Times com as notícias que fui investigado e, se os cidadãos entendem perfeitamente o que está acontecendo no exterior, não é o mesmo para enfatizar que” o que cai é dano à nação, suas oportunidades, e isso me manda louco ”. Ele acrescentou: “Eu digo os italianos: enquanto você estiver lá, eu também estou. Não pretendo desistir de um milímetro até que os italianos estejam comigo ”.

Vídeo Meloni: “Investigue -me, é o dano da nação, me manda louco”

“Então, se alguns juízes querem governar, pedem e governam. não são bem -vindos ”.

“Vamos pegar o que um Judiciário faz – o primeiro -ministro insistiu – alguns juízes, pouco, querem decidir sobre a política industrial, ambiental e de imigração, como reformar a justiça. Eles querem conduzi -los. Mas há um problema, se eu estiver errado, que os italianos me enviaram para casa, se errado, ninguém pode fazer ou dizer nada.

“Nesta nação, estamos acostumados a dizer o que vai dar errado. Mas quando você se livra das mangas e não lhe dá vinho e sai, é um programa do governo maior, é uma batalha pela Itália normal ”.

“E acho que há muitas pessoas à esquerda que gostariam da Itália normal, na qual uma pessoa decente não deve ter medo do estado, justiça, autoridades fiscais, burocracia em que – ele – ele continua – não são considerados coisas normais ou inevitáveis que não são normais. Eles estão bem -sendo.

