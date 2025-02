Meloni: “Lembre -se dos poços do dever da verdade e da justiça”

“No dia da memória, prestamos homenagem às vítimas de cárter e a todos aqueles que sofreram a tragédia do êxodo juliano-dalmatan, o lado doloroso de nossa história por muito tempo. , honre aqueles que sofreram e transmitiram essa memória para as novas gerações. Escreve isso nas mídias sociais Primeiro Ministro Giorgia Meloni Enviando um vídeo sobre sua visita no ano passado na Foiba em Basovismo.

Ministro Matteo desistiu Parecia que “hoje, no dia da memória, a Itália presta homenagem às vítimas de poços e êxodo juliano-dálmata. É uma obrigação institucional e moral lembrar aqueles que sofreram e pagam pela vida ou exilam o preço do ódio e da intolerância.

“Milhares mortos em poços, centenas de milhares de êxodo forçado, apenas porque são italianos. Durante anos, uma certa esquerda foi negado, minimizado, justificado. Ainda hoje, alguém está tentando reescrever a história, entre indignação vergonhosa e ações do vandalismo, mas a memória dos inocentes não pode ser cancelada ”. A vice -PRESCRIPRIÇÃO ESCRITA NAS MÍDIES SOCIAIS, Matteo SalviniPublicando uma imagem com a palavra “sua culpa? Seja italiano ”. “A memória é um dever, a verdade é a certa – continua – hoje e sempre honramos as vítimas de nossos compatriotas de uma das maiores tragédias de 20 anos, porque não há justiça sem memória”.

No Foiba do baixo, exclua os escritos



Os escritos embrulhados traçados à noite entre sexta e sábado na entrada de Foiba Basovizza foram cancelados, onde nesta manhã a cerimônia é realizada no dia da memória. O acesso ao Memorial Nacional é operado pela polícia, presente em grande número. Uma hora desde o início das celebrações, há muitos participantes que chegaram ao local, incluindo grupos escolares, cidadãos e representantes de associações de combate. Dois dos três escritos foram cobertos com branco; Um, que permaneceu sob a indicação de “Foiba de Basovizza” (“é um poço”), foi parcialmente removido e tornado ilegível. Ministro da Justiça também é esperado na cerimônia Carlo Nordio.

Reprodução reservada © Copyright ANSA