Meloni: “O embate tarifário não é benéfico para ninguém”

Responsabilidades? “O confronto não beneficia ninguém, é preciso diálogo”disse o primeiro-ministro Giorgia Meloni no ponto de imprensa ao final de sua visita à Arábia Saudita.

“A Itália e a Arábia Saudita estão interessadas em estabelecer relações estratégicas” em vários temas “A outra questão é quem deve apoiar as actividades de proselitismo na Europa, e não mudei de ideias sobre isso. Mas não creio que existam. disso no trabalho que fizemos nos últimos dias”. “A oposição tem tudo contra mim, mas não há contradição entre o que disse ontem e o que estou a fazer hoje”, acrescentou o primeiro-ministro.

A Arábia Saudita em todo o Médio Oriente “é um actor-chave. Com base na hipótese de que apoiamos a normalização e uma solução de dois Estados, a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel pode facilitar o caminho. Mas também no Líbano, onde a Arábia tem um papel fundamental no fortalecimento das instituições libanesas e na eleição do novo presidente.”

“Somos a favor da entrada dos sauditas no Gcap, obviamente não é uma tarefa imediata porque temos que concluir uma cooperação trilateral com o governo da Grã-Bretanha e do Japão e promover a aproximação com o Reino da Arábia Saudita”, Meloni disse.

“Certamente a questão do preço do petróleo, como diz o Presidente Trump, pode ser um elemento de pressão e penso que, em geral, com o conflito na Ucrânia, qualquer coisa que possa trazer a Rússia à mesa é interessante. Depois disso, o preço do petróleo é um tema muito complexo, por isso não diria que é ainda uma proposta concreta, penso que estamos ao nível das discussões, mas que é interessante envolver-nos em todas as discussões que possam levar para um caminho facilitador para uma paz justa.” . Assim comentou o primeiro-ministro Meloni sobre o pedido do presidente dos EUA à OPEP para limitar a produção de petróleo para baixar o preço para “parar a tragédia na Ucrânia”.

“O diálogo e uma solução equilibrada e equilibrada é a forma de lidar com a “questão tarifária”, e é por isso que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, e o caminho que vou trilhar é o caminho que vou seguir. propor que encontremos uma solução juntos.” administração americana”. “A questão do excedente comercial não é uma questão que surgiu com a presidência de Trump, é uma questão que as administrações americanas se têm colocado frequentemente. Em 2023 – como observou – houve um excedente no comércio de bens entre a Europa e os Estados Unidos. Estados.” a favor da Europa em mais de 150 mil milhões É um número importante e compreendo o ponto de vista dos Estados Unidos: é a mesma pergunta que fazemos por exemplo sobre a China o valor global e sim envolvido por exemplo a questão do comércio nos serviços, então haveria um excedente comercial a favor dos Estados Unidos da ordem dos 100 mil milhões, o que prova que se trata de economias complementares e interligadas e que, digamos, um confronto não beneficia ninguém”.

