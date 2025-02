Meloni: “O inverno demográfico tem as consequências de uma fazenda social”

“O inverno demográfico não apenas investe a Itália, mas também a Europa, tem grandes consequências na fazenda social”. O primeiro -ministro Giorgia Meloni disse isso em seu discurso na Assembléia Nacional. “Tenho orgulho de dizer que esse governo finalmente emitiu a questão de nascimento e demografia do centro que ele merece porque – explicou – é um assunto econômico: fizemos isso com um pacote de intervenção sem desistir da mensagem de que a criança que nasceu é “mais” e não “menos” sinais.

“O nome desta assembléia é a coragem da participação, o nome evocativo, mas acima de tudo isso diz respeito a outro grande desafio que inova nosso modelo produtivo econômico, combinando subsidiariedade e crescimento. O que significa re -melhorar a dinâmica entre a empresa e o trabalho, para superar uma vez por toda essa visão contraditória tóxica, que mesmo no mundo da União ainda insiste em apoio ”.

“Na última lei orçamentária, expandimos os benefícios de aproximadamente 1,3 milhão de funcionários com renda entre 35 e 40.000 euros por ano e adquirimos que eram bancos e companhias de seguros que competem por essas medidas. Lembro -me disso, porque considero porque considero uma mudança líquida de etapa em comparação com os tempos em que as receitas tributárias foram usadas para apoiar bancos e companhias de seguros sem que ninguém provocasse uma rebelião social ”, explicou o primeiro -ministro.

“Eu queria apreciar esse convite para provar o profundo respeito que tenho para uma das principais organizações do trabalho de nossa nação, que está se preparando para realizar meu 75º aniversário, e reitera a importância que o governo atribui para setores, trabalhadores e empresas produtivos : Ninguém pode ter respostas para todas as perguntas e saber como ouvir, isso pode mudar a diferença, primeiro, se o inter -ring não tiver agregação ou preconceito ”, disse o primeiro -ministro em seu discurso. “Graças à raiva, para que ele ainda saiba como interpretar a comparação no significado mais terrível”, acrescentou.

“A tarefa dos sindicalistas é obter o respeito necessário para garantir que o participante esteja atento aos seus pedidos. Embora ”com o Secretário Geral da CISL Luigi Sbarra. “Discordamos porque discutimos, sabíamos que sabíamos que sabíamos que tínhamos alguém que estava interessado no bem dos trabalhadores, não parte que representava ou mesmo uma parte política”, disse Meloni.

