Meloni: ‘Projetado no Protocolo Italia-Albania, continua’

“A legalidade é a prioridade absoluta desse governo, porque sem os mais amplos direitos aos cidadãos, é possível garantir a luta contra todas as máfia, crime extenso e controle da imigração irregular em massa”.

“O governo está determinado a continuar o protocolo da Italia-Albania: estamos determinados a encontrar uma solução para qualquer obstáculo que apareça”, disse Meloni. Continuaremos “não apenas porque acreditamos no protocolo, mas também porque dizemos que a política é governada e o dever da política de assumir a responsabilidade” e “muito claro nos fluxos de migração: eles são muito claros: eles nos pedem para evitar ilegais A imigração, o que causa incerteza, falta de integração e o primeiro inimigo da imigração ilegal ”.

Conjunto: ‘1.300 excluídos mais em 2024’



“Pelo terceiro ano consecutivo, houve um aumento entre 15 e 20% da expulsão. Não basta, devemos fazer mais, mas, em comparação com 2022, no ano passado, foram excluídos 1.300, 1.300 fatores potenciais de incerteza para nossos cidadãos. Isso foi mencionado pelo Ministro do Interior Matteo, a abertura da Conferência de Prefeitos e as questões da Itália sobre instruções para os políticos na luta contra a imigração irregular ocorre na Escola Superior de Administração de Interior.

