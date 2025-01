Meloni: ‘The Shoah De qualquer maneira nazista, participa do fascismo’

O plano nazista de perseguição e extermínio do povo judeu foi uma “abominação realizada pelo regime hitleriano”, com “participação” na Itália “também fascista”. Giorgia Meloni, o terceiro dia da memória de estréia, não hesita em direcionar o dedo para os horrores que foram consumidos em vinte anos, “os infames das leis raciais e envolvendo ataques e deportações aéreas”. Convicções difíceis e explícitas que repetem e fortalecem isso de 2024 (quando ele apontou o “mal das propostas criminais nazistas”) seguido de publicidade: uma nova estratégia nacional para a luta contra o anti -semitismo vem, “documentário e cenário que ele Define metas e ações específicas para enfrentar um enorme fenômeno que – diz – não tem direito à cidadania em nossas sociedades.

O vice -primeiro -ministro azul Antonio Tajani também fala sobre isso: é “uma versão ainda mais robusta da estratégia nacional de combater o anti -semitismo”, diz: “lembrar é um dever que é toda a responsabilidade pela qual todos chamamos”. Cada criança deve ensinar “que não há possibilidade de odiar outra pessoa porque é judeu”.

Portanto, ele se lembra do projeto de lei enviado por seu partido para tomar medidas especificamente contra o anti -semitismo e defini -lo em todas as suas formas.

Enquanto o chefe de estado, Sergio Mattarella, chega a Auschwitz para participar, com dezenas de líderes e chefes políticos da coroa, na cerimônia por 80 anos após a libertação do campo de concentração alemã, numerosas conferências e iniciativas temáticas são realizadas no edifício romano. O presidente do Senado Ignazio La Russa presta homenagem às vítimas de “horrores da linha, um símbolo de ódio duro que nunca deve ser repetido”. O que a câmara, Lorenzo Fontana, fala principalmente de Auschwitz, um campo de concentração que revelou todo o mundo do “horror da loucura nazista -fascista”. “A memória não é um exercício estéril. Temos a obrigação de transformar essa memória em um antídoto em todas as formas de ódio, racismo e anti -semitismo ”, ele pede.

O eco das guerras de que a Ucrânia sangrenta e o Oriente Médio é um pano de fundo, mais ou menos óbvio, muitos comentários políticos. De acordo com o Ministro do Partido Democrata Elly Schlein, a memória do Holocausto, “Mal Absoluto”, deve ser mantido hoje por mais razões “, enquanto o ódio continua a alcançar em nossas sociedades e novas tragédias são consumidas”. O líder do movimento de 5 estrelas, Giuseppe Conte, convida você a “não esquecer o drama do Holocausto”, mas paralelo a “renovar o compromisso diário contra qualquer discriminação e expressão de intolerância”. Devemos “cultivar memória” contra o abismo do mal, diz o líder da IV Matteo Renzi.

“Hoje, mais do que nunca, a memória do ato de resistência e responsabilidade coletiva é”, diz Green Angelo Bonelli. Para Nicola Fratoianni (AVS) “House, que o mundo realizou há 80 anos, pode ser repetida. Devemos impedir isso a todo custo ”. Precisamos lembrar a linha: “Porque hoje vemos símbolos e palavras de ódio que retornam à infestação de ruas, mulheres e homens deportados para correntes, líderes políticos para minimizar Mussolini e Fascism – o arrendamento da Secretária da maioria das Europa Riccardo Magi Magos – bilionários se replicam e criam os gestos mais negros do vírus da história ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA