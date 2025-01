Membro da OTAN investiga ‘sabotagem’ de novo cabo do Báltico

A Suécia deteve o navio sem nome depois de este ter danificado a infra-estrutura submarina que liga o país à Letónia

A Suécia e a Letónia comunicaram outro caso de suspeita de sabotagem envolvendo um cabo submarino no Mar Báltico, tendo a nação nórdica detido um navio que pode estar ligado ao incidente. Embora tenha havido especulação no passado de que a Rússia estava por detrás de incidentes semelhantes, não surgiram quaisquer provas, com relatórios atribuindo as perturbações a acidentes marítimos e não a actos deliberados.

No domingo, a primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, disse que um cabo submarino de fibra ótica crítico que liga a Letónia e a ilha sueca de Gotland foi danificado, descrevendo a causa como “provavelmente externo.”

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmou o incidente, acrescentando que a Suécia, a Letónia e a NATO estão a trabalhar em conjunto nesta questão. O cabo é propriedade do Centro Estatal de Rádio e Televisão da Letónia (LVRTC), e a empresa admitiu que enfrentou interrupções na transmissão de dados.













No mesmo dia, o Serviço de Segurança Sueco classificou o incidente como “sabotagem pesada” e confirmou que o navio foi detido durante a investigação preliminar. Embora as autoridades suecas não tenham identificado o nome do navio, os relatórios sugerem que se trata do Vezhen, de bandeira maltesa, que partiu recentemente do porto russo de Ust-Luga e navegava perto de Gotland e da Letónia no momento do incidente.

Este é o mais recente de uma série de incidentes que afectam a infra-estrutura subaquática no Mar Báltico. Em Dezembro, as autoridades finlandesas detiveram o petroleiro Eagle S, suspeito de danificar o cabo de transmissão eléctrica Estlink 2 entre a Finlândia e a Estónia.

No meio de preocupações crescentes sobre a segurança de infra-estruturas subaquáticas críticas, a OTAN lançou a missão Baltic Sentry no início deste mês para reforçar as patrulhas navais e não tripuladas na região.

Embora tenha havido especulação sobre o envolvimento russo nos incidentes, não foram encontradas provas directas e os países ocidentais abstiveram-se de fazer acusações directas.

O Washington Post, citando fontes de inteligência ocidentais, informou que os danos foram provavelmente causados ​​por acidentes marítimos envolvendo navios mal conservados e tripulações inexperientes, e não por sabotagem deliberada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou os rumores do envolvimento de Moscou, dizendo “É um absurdo continuar culpando a Rússia por tudo sem motivo algum.”