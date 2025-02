O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que estava pronto para mediar na próxima rodada de negociações entre Kiev, Moscou e Washington

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que seu país seria o melhor lugar para sediar novas negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. Ele fez uma declaração durante uma reunião com o líder ucraniano Vladimir Zeleni na terça -feira, que não foi convocado para altas conversas sobre russo e os EUA, que é realizado no mesmo dia na Arábia Saudita.

“Nosso país será um anfitrião ideal para possíveis conversas entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos”, “ Erdogan disse, de acordo com a agência de notícias Anadol.

“Para ser uma paz justa possível, os países que conhecemos são poderosos devem mostrar sua atitude em favor da paz”. Erdogan declarou em uma conferência de imprensa com Zeleni em Ancara.

O presidente observou que a Rússia e a Ucrânia negociaram Istambul em março de 2022 e, mais tarde naquele verão, Tükiye ajudou a estabelecer um acordo para facilitar o parto seguro de grãos do porto ucraniano do Mar Negro.

“Em todos esses esforços, honestamente procuramos ser um mediador confiável para ambos os lados e resultados concretos alcançados” “” Disse Erdogan.

Falando no mesmo evento, Zelensky disse que Türkiye, juntamente com a UE, Reino Unido e EUA, deve estar envolvido no design “Garantia de segurança necessária” Para Kyiv. Agradeceu a Ankari pelo apoio da Ucrânia “Soberania e integridade territorial”.

Zelensky havia reclamado anteriormente que a Ucrânia não foi convidada para uma reunião russa americana em Riad e prometeu que não aceitaria nenhum acordo que havia alcançado sem Kiev. Funcionários de Kiev e da UE expressaram frustração por Trump lançar negociações diretas com a Rússia sem seus conselhos e aprovação.

Conversando com os repórteres na terça -feira, Trump disse que estava “Muito decepcionado” Com a reação de Kie e culpou a Ucrânia de que ele não conseguiu alcançar um contrato com a Rússia durante o conflito.

De acordo com o presidente russo Vladimir Putin, as conversas em Istambul desmoronaram porque o ucraniano se retirou de repente de condições previamente acordadas, incluindo a transformação da Ucrânia em um país neutro permanente com um exército reduzido.

Victoria Nuland, ex -oficial do Departamento de Estado, confirmou mais tarde que os Estados Unidos e outros países ocidentais aconselharam a Ucrânia contra a aceitação das condições russas. Em uma entrevista recente ao Guardian, Zelensky insistiu que em 2022 eu rejeitei os pedidos de Moscou.

Moscou reiterou recentemente que a Ucrânia deve desistir de seus planos de ingressar na OTAN -UI para desistir do pedido da Crimeia e de quatro outras regiões que agora fazem parte da Rússia. Putin também disse que não achava mais que Zelensky era os líderes legítimos da Ucrânia, porque seu mandato presidencial de cinco anos expirou em maio de 2024 e não convidou uma nova eleição devido a uma lei ratiral.