Membros da Comissão Parlamentar Permanente visitam o projeto Polavaram em Andhra Pradesh

A Comissão Parlamentar Permanente da Union Jal Sakthi (2024-25), chefiada pelo seu presidente Rajiv Pratap Rudy, chegou ao local do projecto Polavaram no sábado para rever o progresso do projecto de irrigação.

A Ministra de Recursos Hídricos de Andhra Pradesh, Nimmala Ramanaidu, explicou o andamento das obras ao comitê.

Ramanaidu afirmou que o projecto era uma tábua de salvação para o Estado e disse que 72% das obras foram concluídas durante o mandato anterior do governo do TDP (2014-19). O Ministro disse ainda que o objectivo do Primeiro-Ministro Narendra Modi e do Ministro-Chefe N. Chandrababu Naidu era interligar os rios.

A comissão estudaria a ensecadeira, a parede diafragma e o vertedouro e apresentaria as suas conclusões ao Parlamento.

Os membros do comitê incluíam Khiru Mahto e Dharmasheela Gupta de Rajya Sabha, e R. Sher Singh Ghubaya, Rodmal Nagar, Jayanta Basumatary, Narayan Das Ahirwar, Sanjna Jatav, Sagar Eshwar Khandre, Vishal (Dada) Prakashbapu Patil e Mohite-Patil. .Dhairyashil Rajsingh de Lok Sabha.

Polavaram MLA Ch. coletor distrital de Eluru K. Vetriselvi; Superintendente de Polícia Venkata Pratap Shivakishore; Comissário de R&R S. Ram Sundar Reddy; Engenheiros Chefes Narasimha Murthy e B. Rambabu; M. Raghuram, secretário-membro, Autoridade do Projeto Polavaram; AP-GENCO MD KVN Chandrasekhar; Gopal Singh, membro da Comissão Central de Águas; Megha Engineering Company MD Ch. V. Subbaía; Colecionador Conjunto P. Dhatri Reddy; Conselheiro de Irrigação M. Venkateswara Rao; e RDO MV Ramana estiveram presentes.