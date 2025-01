Membros do DPR sugerem que motocicletas sejam permitidas em estradas com pedágio por este motivo

Jacarta – A discussão sobre permitir a entrada de motocicletas ou motocicletas de grande porte nas rodovias com pedágio voltou a circular, e desta vez a proposta partiu do vice-presidente da Comissão V do RI DPR, fração do partido Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras. Ele disse que isso poderia aumentar a receita do estado.

Ele propôs esta proposta durante uma reunião com o Ministro dos Transportes, o Ministro das Obras Públicas, o Chefe do BMKG e o Chefe dos Basarnas, e Kakorlantas Polri, na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, no DPR RI. Segundo ele, apenas a Indonésia não permite motocicletas nas rodovias.

Mas, por outro lado, motocicletas de patrulha e guardas (patwal) podem passar pela estrada para escoltá-los. Ou seja, essas motocicletas Pengalwan são motocicletas de grande cilindrada.

“Esta é apenas uma entrada, como para motocicletas grandes, senhor, motocicletas, todos os atores políticos estão aqui presentes, incluindo o Ministro das Obras Públicas, o Ministro dos Transportes e o Corpo de Trânsito, claro que se trata de questões regulatórias, como podemos garantir que essas motos também, se não me engano? “Somente na Indonésia as motos não podem entrar em estradas com pedágio”, disse Iwan, citado pelo YouTube VIVA Otomotif do Parlamento, no domingo. 26 de janeiro de 2025.

“Acho que essa é a receita potencial, senhor, se as motocicletas forem mais ou menos, não sei quantas, quantos milhões tem na Indonésia, isso dá a oportunidade de entrar, acho que é a participação de mercado, especialmente em estradas com pedágio. Para empreendedores com histórico de subscrição, a regulamentação depende de você, continuou ele.

Há dois anos também houve uma sugestão de que as motocicletas pudessem ser usadas em estradas com pedágio. O desejo dos proprietários de motocicletas de poder conduzir suas motocicletas em estradas com pedágio foi revelado pela conta do YouTube @Icha BigBike, citada na quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, afirmando que as motocicletas são veículos equipados com motores de grande cilindrada, portanto são adequadas. para acesso a rodovias com pedágio. .

O presidente do Grande Motor Clube da Indonésia, Irianto Ibrahim, presente no vídeo, afirmou que há muito que pedia ao Governo autorização para a circulação de motociclos nas estradas com portagem. Assim como vários países, que permitem a circulação de motocicletas em estradas com pedágio.

“Eu viajei pela América, Europa, África, Austrália, Nova Zelândia, Bangkok, Cingapura, Malásia, e eles permitiram (motocicletas) em estradas com pedágio”, disse ele.

Irianto afirmou ainda que se a presença de motocicletas durante a semana for considerada um incômodo para os usuários das vias, pelo menos esses veículos de grande porte poderão acessar a rodovia nos finais de semana.

“Não entramos na estrada com portagem todos os dias, todos os sábados e domingos pedimos autorização para entrar na estrada com portagem”, disse Irianto.

“Podemos nos controlar se tivermos permissão para entrar na estrada com pedágio. O número de motocicletas e o limite de velocidade das motocicletas na estrada com pedágio serão informados à polícia”, acrescentou.