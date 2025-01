MEMU descarrila em Villupuram, ninguém fica ferido

Pessoas se reúnem no local depois que um trem de passageiros descarrilou perto da estação ferroviária de Villupuram, em Tamil Nadu, na terça-feira, 14 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

Uma unidade múltipla elétrica da linha principal (MEMU) descarrilou no pátio de Villupuram na madrugada de terça-feira (14 de janeiro de 2025). De acordo com um funcionário ferroviário, não foram relatados feridos no incidente que envolveu um bogie que transportava alguns passageiros que estavam a bordo.

Segundo comunicado oficial, o rake MEMU estava em manobras para o Trem nº. 66063 quando uma roda de trem descarrilou no pátio de Villupuram.

O incidente ocorreu por volta das 5h32.

Durante as manobras no rake MEMU, alguns passageiros estavam a bordo. No entanto, nenhum ferimento foi relatado.

Os passageiros que aguardavam este serviço ferroviário foram acomodados no Comboio nº. 11005 Dadar-Puducherry Express, que parou em todas as estações a caminho de Puducherry para garantir sua viagem sem mais demoras.

A linha principal permaneceu livre e, portanto, não houve interrupções no tráfego na linha principal. No entanto, o movimento em direção a Puducherry foi brevemente afetado devido ao descarrilamento. Às 8h40, toda a linha foi liberada ao tráfego e o serviço normal de trem foi retomado.