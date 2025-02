Mendes Yandri, há uma pessoa à frente da cidade que usa fundos da aldeia de Kabareareskrim Polri para o jogo online

Yakarta, Viva – O Ministro do Desenvolvimento da Vila e Região de Desvantagens, Yandri Susanto, transmitiu dados do Relatório de Transações Financeiras e Centro de Análise (PPATK) ao chefe da Agência de Investigação Criminal (Kabareskrim) da Polícia Nacional, Comissário Geral da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia) Polícia Wahyu Widada.

De acordo com os dados da PATK, há acusações de que o chefe de vila (Kades) usa fundos da aldeia para atividades de jogos on -line (Judol). No entanto, a identidade do chefe da vila que usou mal os fundos da vila e a quantia não foi detalhada.

Segundo ele, a entrega de dados à polícia de investigação criminal foi realizada para que o número de chefes sem escrúpulos que usassem muito os fundos da aldeia não aumentassem.

“Naquele semestre de 2024, de 1 de janeiro a junho, há chefes de aldeias sem escrúpulos que usam fundos da aldeia para outros usos. Ou seja, não concorda com o uso de acordo com a legislação ou regulamentação do ministro das Villas, mesmo para Judol e outros , “disse quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

 Foto: Viva.co.id/foe Peace Simolon

Ele disse que o Ministério das Villas havia feito um memorando de entendimento ou mãe com PPATK, a sede da polícia e o escritório do promotor. Ele garantiu que no futuro não havia mais fundos da cidade mal utilizados pelo chefe da vila.

“Isso concordou com a direção do Presidente Pabowo para ter sucesso no sexto apelo, construir aldeias de baixo, para obter igualdade econômica e erradicação da pobreza”, disse ele.

Ele disse que seu partido apresentou dados da PATK sobre o chefe da vila usando fundos da vila para jogos de azar on -line para a sede da polícia nacional. Yandri espera que a Polícia Nacional seja responsável por cumprir a lei investigar este caso.

Isso é para se tornar um efeito dissuasor e não há mais cabeças de vila que ousem abusar dos fundos da vila. A razão, Yandri continuou, não há mais espaço e oportunidade para o chefe da vila abusar do povo do povo.

“Porque deve ser descoberto. Temos o ministério de MOU com PPATK, sede, o faz, então mais uma vez, pedimos que no ano passado seja uma lição. Pedimos que eles nos processem com precisão e medição. Em 2025, na direção do O presidente (formação da vila) não deve ficar preso “, disse ele.