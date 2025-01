Menina de 13 anos que se juntou recentemente a Juna Akhada expulsa com seu guru

Uma procissão de Juna Akhara, antes do festival Maha Kumbh Mela em Prayagraj. Imagem apenas para fins representativos | Crédito da foto: AFP

Uma menina de 13 anos que foi recentemente admitida em Juna Akhada para se tornar uma ‘sanyasin’ foi expulsa alegando que a sua entrada na ordem monástica era contra as regras.

O guru de Rakhi Singh, Mahant Kaushal Giri, que deu ‘sannyasa’ à menina, também foi banido por sete anos.

O porta-voz internacional de Juna Akhada, Srimahant Narayan Giri, disse no sábado (11 de janeiro de 2025) que a menina era menor e sua entrada em Akhada era contra as regras que não permitem a admissão de mulheres menores de 25 anos.

Ele disse que a questão da adesão de uma menina menor a Akhada foi discutida em uma assembleia geral na sexta-feira (10 de janeiro de 2025). “Foi decidido por unanimidade rejeitar a menina de Akhada e também expulsar Mahant Kaushal Giri Maharaj por sete anos por admitir um menor”, ​​disse Srimahant Narayan Giri.

Ele disse que a menina foi entregue aos pais com respeito.

De acordo com as regras de Juna Akhada, mulheres com 25 anos ou mais podem entrar. Se um dos pais doar um filho menor para Juna Akhada, ele ou ela poderá ser admitido em Akhada.

O patrono Mahant Hari Giri, o presidente Shrimahant Prem Giri e outros altos funcionários de Akhada participaram da reunião na sexta-feira (10 de janeiro de 2025). Na reunião, os santos expressaram sua raiva porque Kaushal Giri aceitou uma menina menor como doação sem informar Akhada.

A mãe da menina, Reema Singh, disse que Mahant Kaushal Giri Maharaj vinha à sua aldeia nos últimos três anos para narrar Bhagwat Katha e que foi lá que sua filha de 13 anos, Rakhi Singh, fez ‘deeksha’ do Guru ji.

De repente, ela sentiu uma renúncia aos prazeres mundanos e expressou seu desejo de se tornar uma sadhvi para seus pais.

Os pais consideraram o desejo da filha como o desejo de Deus e entregaram-na a Juna Akhada.

Mahant Kaushal Giri a admitiu e deu-lhe um novo nome, Gauri Giri.