Menina de 4 anos morre após colisão de autoriquixá e ônibus em Thrissur, Kerala

Uma menina de quatro anos morreu depois que um autoriquixá colidiu com um ônibus KSRTC Swift em Ottupura, perto de Wadakkanchery, em Thrissur, Kerala, na madrugada de quarta-feira (8 de janeiro de 2025). O falecido é Noor Fathima, residente de Mullurkara.

O acidente ocorreu quando o autoriquixá, que seguia para levar o menino ao hospital devido a dores de estômago, foi atropelado pelo ônibus. Os pais do menino, Unais (32) e sua esposa grávida Reyhanath (28), ficaram feridos no incidente. Eles foram internados no Thrissur Medical College Hospital.

O incidente ocorreu por volta de 1h30.

Reyhanath sofreu ferimentos graves na perna. O corpo do menino está atualmente no hospital e será entregue aos familiares após autópsia.