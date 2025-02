Menir Rice de qualidade premium em depok

Depok, vivo – Para obter grandes lucros, o VS, o vendedor de arroz tem o coração de misturar arroz com arroz premium. O objetivo é obter maiores lucros. O VS (28) tem experimentado a prática desse arroz popular há um ano.

Leia também: Bahlil: Eu sou o único ceto Beckar que comeu arroz subsidiado

O chefe da unidade de investigação criminal do Metro DePok, disse que Akbp Zendrato, o modo realizado pela VS era misturar o arroz com outras marcas. Em seguida, o arroz misto é embalado novamente com um pacote premium de 1 kg (kg).

“Os autores misturam arroz para os 200 gramas de famílias pobres (Raskin) com 600 gramas de arroz demark e 200 gramas de arroz. Depois foi misturado com uma nova marca de folhas de suji”, disse ele, citado no domingo, 16 de fevereiro, 2025.

Leia também: Lista de preços de alimentos em 12 de fevereiro de 2025: cebola de açúcar para baixo



O preço de 1 kg de misto vs. O arroz é vendido por RP. De cada quilograma, os autores obtiveram um ganho de RP.

Leia também: Lista de preços dos alimentos 11 de fevereiro de 2025: Green Cayena Garlic

“O arroz é vendido na área de Depok. Vendido on -line e offline”, disse ele.

A disseminação do arroz adulterado começou quando a polícia suspeitava da qualidade do arroz e da embalagem que não foi indicada na fábrica de embalagens. A partir dos resultados da investigação, sabe -se que o arroz foi embalado em uma loja em Jalan Proklamasi, vila de Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok.

“Então, ainda estamos no processo de aprofundamento, o suspeito pode aumentar a participação das partes relacionadas”, disse ele.

A polícia também confiscou evidências na forma de dezenas de recipientes de plástico de arroz, 25 capturas de arroz Rashin e 25 capturas de arroz misto.

 Ilustração de arroz. Foto: Entre fotos/raisan al pharisi

“Além disso, também garantimos alguns dispositivos eletrônicos, tanto como documentos ou registros de atividades de CFTV”, acrescentou.

O VS é responsável pelo artigo 62 do artigo 8 do Artigo 1 da Lei 8 de 1999 sobre Proteção ao Consumidor. Além disso, o FS também foi ameaçado por ser acusado em virtude de 2 bilhões de RP.