Menko Airlangga Met Ministro Piyush Goyal concordou em resolver problemas técnicos para incentivar

VIVA -Seilizando a visita estadual do Presidente Pabowo Subianto para a Índia para participar do 76º Dia Republicano da Índia em Nova Délhi, coordenando o ministro da economia de Airlangga Hartarto comemorou uma reunião bilateral com várias partes relacionadas na Índia para discutir vários esforços para problemas técnicos de resolução, Problemas e obstáculos, especialmente aqueles relacionados ao comércio, indústria e investimento.

Leia também: Avaliação da Economia Kemenko PSN PSN Avaliação, incluindo a Costa Tropical em Banten

Além da reunião do Fórum do CEO da Índia-Indonésia, organizada por Kadin Indonésia, Menko Airlangga continuou o evento ao celebrar uma reunião bilateral especial com o ministro indiano e a indústria da Índia Shri Piyush Goyal. Os dois ministros geralmente realizaram reuniões para discutir vários esforços para a cooperação econômica e comercial entre os dois países em vários fóruns de cooperação internacional, tanto no G20, no Fórum da Asean Índia quanto no IPEF.

Na reunião bilateral, os dois ministros discutiram várias questões de estratégia, especialmente no campo de comércio e investimento. A discussão inicial sobre o equilíbrio comercial da Indonésia e da Índia foi bastante grande para a Indonésia, e vários esforços para aumentar o comércio da Indonésia e da Índia, que atingiram quase US $ 27 bilhões em 2023, com uma tendência de crescimento de 20,54% (2019-2023) .

Leia também: Pabowo convidará um empresário indiano a investir na Indonésia

A discussão também inclui vários problemas técnicos relacionados a várias restrições comerciais (licenças, cotas, restrições não de tarifas, procedimentos aduaneiros etc.), bem como outros problemas relacionados às exportações de palmeiras e carvão indonésios para a Índia. Além disso, a discussão também foi realizada relacionada à questão da imposição da quantidade de importação de salvaguarda por meio de restrições de cotas para coca de baixa metalúrgica de cinzas da Indonésia e questões técnicas para negociar vários outros produtos básicos.

Os dois ministros também concordaram em designar equipes técnicas dos dois países para realizar discussões técnicas de maneira integrante sobre várias questões técnicas e problemas técnicos. Em fevereiro de 2025, haverá uma rejeição para concordar e resolver vários problemas e problemas, a fim de fazer as expectativas do Presidente da Indonésia e do Primeiro Ministro da Índia, para incentivar o aumento do comércio na Indonésia e na Índia.

Leia também: O Apple Airtag Airtag Factory Investment não concorda com a proposta, Kemenperin: apenas US $ 200 milhões

O ministro da Coordenação da Airlangga disse que a reunião bilateral concordou em concluir imediatamente o problema e os problemas técnicos do comércio indonésio com a Índia.

“Concordamos com a Índia, designaremos equipes técnicas para discutir todos os problemas e problemas no nível técnico, e realizaremos reuniões bilaterais novamente em meados de fevereiro de 2025 em Nova Délhi. Este passo concreto deve incentivar as exportações indonésias e Aumentar o comércio indonésio com a Índia “, concluiu o ministro coordenador Airlangga.

O presente também acompanhou a reunião bilateral, incluindo o presidente da Kadin Indonesia Anindya Bakrie e o Secretário do Ministério da Economia Susiwijono Moegiarso.