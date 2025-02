Menkum enfatiza prisioneiros corruptos e traficantes de narcóticos não podem ser anistia

Yakarta, vivo – O Ministro da Lei da Indonésia (Menkum) supratman Andi Agtas enfatizou que o plano de fornecer anistia pelo governo não será destinado a prisioneiros (presos) de corrupção (corrupção) e comerciantes de narcóticos.

“Então, para os atos criminosos de corrupção, especialmente os atos criminosos dos narcóticos com o estado dos distribuidores ou o que quer que não seja dado”, disse Supratman durante uma reunião de trabalho com a Comissão da Câmara de Representantes XIII no Complexo do Parlamento , Senayan, Jacarta, na segunda -feira.

O Ministério da Lei mencionou para verificar os presos que o presidente administrará aos presos que se referirão a quatro critérios.

 Menkumham Supratman Andi Agtas em Sarasehan com Kadin

“Podemos não entregar imediatamente (a lista de presos que será dada por anistia) ao presidente antes que ela realmente esteja no Ministério da Lei para acreditar que os quatro critérios que relatamos desde o início foram relatados e aprovados pelo presidente , O presidente “, disse.

Ele então explicou que o primeiro critério de prisioneiros que receberam anistia pelo governo eram prisioneiros que cometeram atos criminosos relacionados à lei da informação e transações eletrônicas (lei da ITE).

“Com a lei da ITE, ela está relacionada apenas à humilhação do chefe de estado ou do governo, a partir disso.

Segundo, ele disse, um preso de casos de narcóticos que é um usuário com evidências de menos de 1 grama.

“Eles não devem estar na prisão, mas a obrigação do Estado de reabilitar”, disse ele.

Terceiro, ele continuou, prisioneiros que têm distúrbios psiquiátricos ou pessoas com transtornos mentais (ODGJ). Finalmente, acrescentou, pessoas que foram prolongadas por causa dos idosos.

Ele também disse que seu partido considerou os critérios cuidadosamente ao dar anistia, antes de finalmente ser entregue à lista exata do Presidente Pabowo Subianto.

“É por isso que não enviamos o período de tempo para esses dados ao presidente, porque mais tarde o presidente enviará diretamente ao DPR para solicitar consideração e, no final de consideração em questão “, acrescentou. (Formiga)