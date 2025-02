Menkum enfatizou pronto para fornecer informações no Tribunal de Cingapura depois que Paulus Tannos reivindicou sua prisão

Yakarta, Viva – O ministro da Direito, Obratman Andi Agtas, enfatizou que seu partido estava pronto para fornecer informações no Tribunal de Cingapura. Ou seja, o suspeito do caso E-KTP preso em Cingapura e será extraído para a Indonésia, Paulus Tannos, apresentou uma reclamação por sua prisão.

“Agora há um processo feito pela pessoa em questão, uma espécie de julgamento anterior, para provar a validade de sua prisão”, disse Supratman no Complexo do Parlamento, Senayan, Yakarta, no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

 Menkumham Supratman Andi Agtas em Sarasehan com Kadin

Supratman explicou que, neste momento, seu partido precisava lutar primeiro com o processo movido por Paul. Em seguida, o documento também está preparado para ser levado à frente do Tribunal de Cingapura.

“Como parte, solicitaremos extradição, devemos fornecer informações ao tribunal e, portanto, preparamos os documentos temporários”, disse o ministro.

O político de Gerindra continuou a atacar, o processo de repatriação de Paulo seria concluído em um futuro próximo, antes do prazo especificado.

Paulus Tannos foi nomeado suspeito no caso de corrupção E-KTP desde 2019. No entanto, ele vive em Cingapura com sua família.

Paulus Tannos também mudou seu nome para Tjhin Thian Po. A fuga terminou depois de ser preso em Cingapura em 17 de janeiro. Agora, ele está definhando na prisão de Changi, Cingapura.

Atualmente, Kemenkum no processo de cumprir o arquivo de extradição de Paulus Tannos para a Indonésia. 45 dias foram dados ou até 3 de março de 2025 pela Autoridade de Cingapura.