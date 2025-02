Menkum supratman enfatizou que a divisão Remu de ativos fixos era o compromisso de Pabowo, mas levou tempo

Yakarta, Viva – O Ministro da Direito (Menkum), supratman Andi Agtas, disse que a declaração da divisão de ativos fixos era o compromisso do presidente da Indonésia, Pabowo Subianto. Até agora, a coordenação também era realizada junto com o PPATK ao KPK relacionado à fatura de aderência.

“A privação de ativos nunca foi libertada pelo compromisso do Sr. Presidente Prabowo. O Ministério da Direito em cooperação com Patk, o KPK, continua a coordenar”, disse Supratman no Complexo do Parlamento, Senayan, Central Yakarta, na terça -feira, na terça -feira, na terça, terça -feira, terça -feira, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

 Ministro de Direito, Supratman Andi Agtas

Por outro lado, disse a decisão de que a privação de ativos na lei foi uma decisão política. Supratman disse que levou tempo consolidando a lei para todas as facções do DPR.

“Mas, mais uma vez, uma lei é uma decisão política. Portanto, a atual lei de privação de ativos está pronta para propor.

Anteriormente, foi relatado que o político do PDI Ladjangan, Aria Bima, desafiou o governo a emitir imediatamente a regulamentação do governo, em vez da lei (Perppu) em relação às regras de acumulação de ativos. Segundo ele, isso pode ser feito se a condição for urgente.

Aria Bima ficou surpresa com a Declaração do Ministro da Lei, Andi Agtas, que alegou estar pressionando o presidente geral dos partidos políticos a suavizar a discussão sobre o projeto de ativo de ativos.

“Por que (lobby) o presidente dos partidos políticos, se parecer urgente, apenas o Perppu cai”, disse Aria Bima, no centro de Yakarta, no domingo, 24 de novembro de 2024.

Ele disse que, juntamente com seu partido, discutiria imediatamente a questão dos ativos de Bill Treking que haviam entrado na prolagem no médio prazo.

No entanto, segundo ele, o projeto não pode ser discutido com pressa. Aria Bima também se referiu à preparação de funcionários responsáveis ​​por cumprir a lei na implementação das leis de aderência de ativos, se aprovada.

“O aparato legal está pronto? Então vendo isso é mais holístico. Mas, se o governo emitir imediatamente o Perppu. Não seja uma controvérsia como essa. O Sr. Jokowi pode primeiro abaixar o Perppu. Pak Prabowo pode. Somente nós, nós, somente nós, somente nós. Somente nós, não podemos ajudar se o Perppu concordar e discordar “, disse Aria.