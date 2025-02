Menores de cinco anos, enquanto Delhi ainda é uma casa de algumas mulheres

Cinco candidatos, quatro do BJP e um da AAP, emergiram como vencedores nas eleições para a Assembléia de 70 membros de Delhi. Em 2020, oito mulheres foram escolhidas para a assembléia.

Os vencedores incluíram o líder sênior da AAP e o primeiro -ministro de Delhi, Atishi, que venceu Ramesh Bidhuri do BJP por 3.521 votos do círculo eleitoral da Assembléia de Kalkaji. Kalkaji também viu Alka Lamba do Congresso disputando e chegando em terceiro lugar com 4.392 votos. Quanto à porcentagem, a representação das mulheres é de 7,14%, ainda longe dos 33% fornecidos pela Lei da Reserva das Mulheres de 2023.

Em Shalimar Bagh, Rekha Gupta, do BJP, derrotou Bandana Kumari da AAP, que ocupou o assento desde 2013, por uma margem significativa de 29.595 votos. De Greater Kailash, o candidato do BJP Shikha Roy saiu vitorioso ao derrotar o líder e o ministro da Saúde da AAP Saurabh Bharadwaj por 3.188 votos. Em Najafgarh, Nelam Pahalwan, do BJP, derrotou Tarun Kumar da AAP por 29.009 votos e em Wazirpur, Poonam Sharma do BJP venceu Rajash Gupta da AAP por 11.425 votos.

Seis dos nove candidatos que a AAP foi reduzida nas últimas eleições havia vencido, incluindo eles. Atishi, Sarita Singh (Rahtas Nagar), Rakhi Birla (Madipur), MS. Kumari (Shalimar Bagh), Dhanwati Chandela (Jardim Rajouri) e Tokas de Pramila (RK Puram).

Mais de 71 lakh de 1,55 milhão de eleitores de Delhi são mulheres. Todas as principais partidas anunciaram esquemas para mulheres antes da pesquisa.