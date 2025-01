Mensagem de Isra Miraj: Por que a oração é a chave para a vida de um muçulmano?

Jacarta – Isra e Miraj são eventos monumentais na história islâmica que não só mostram a grandeza de Allah SWT, mas também fornecem uma mensagem profunda para a vida da humanidade.

Na jornada espiritual empreendida pelo Profeta Muhammad SAW, existe um dom especial que é o cerne dos ensinamentos islâmicos, que é o mandamento de orar cinco vezes por dia.

Isra e Miraj é a jornada extraordinária do Profeta Muhammad SAW da Mesquita al-Haram em Meca até a Mesquita al-Aqsa na Palestina, que ele continuou com uma viagem até Sidrat al-Muntaha.

Tudo isso aconteceu em uma noite, provando que o poder de Allah SWT excede os limites da razão humana.

Como no Alcorão, Surat Al-Isra versículo 1, Allah SWT diz: “Glória a Allah, que uma noite conduziu Seu servo de Al Masjidil Haram para Al Masjidil Aqsa, e nós o abençoamos ao seu redor para que pudéssemos mostrar-lhe parte de Nossos sinais (grandeza). Verdadeiramente, Ele é Oniouvinte e Onisciente.”

Este versículo não apenas fala da grandeza deste milagre, mas também nos lembra que a fé é o principal pilar para compreender o Islã.

O Grande Xeque de Al-Azhar, Ahmad Tayyib, enfatizou certa vez que Isra e Miraj são prova do privilégio do Profeta Muhammad SAW como líder da humanidade.

Oração: um presente direto de Allah SWT

De toda a sabedoria contida em Isra e Mikraj, a mensagem mais importante é o mandamento de orar cinco vezes ao dia. Esta ordem foi dada diretamente por Allah SWT ao Profeta Muhammad SAW sem qualquer intermediário.

A oração não é apenas uma obrigação, mas também o principal meio para um muçulmano se aproximar do Criador.

Muhammad Nasril, doutorando em Direito Islâmico na UIN Jakarta, citando o site oficial do Ministério da Religião, explicou que a oração é a principal base na vida de um muçulmano.

“A oração não é apenas um ritual, mas um lembrete para manter uma conexão espiritual com Allah SWT no meio de um mundo agitado”, escreveu ele.

Contudo, a realidade mostra que ainda existem muitos muçulmanos que ignoram esta obrigação. De acordo com a pesquisa do Indonesia Moslem Report há vários anos, apenas 38,9% dos muçulmanos realizam orações regularmente.

Este fenómeno mostra que a oração, embora obrigatória, ainda não é uma prioridade para a maioria das pessoas.

Por que a oração é a chave da vida?

A oração é uma forma de serviço que não serve apenas como obrigação, mas também como necessidade espiritual. Através da oração, o muçulmano é convidado a refletir, lembrar o propósito da vida e perceber que tudo vem de Allah SWT.

Para aqueles que oram fervorosamente, esta adoração pode proporcionar paz interior, distanciar-se de atos hediondos e servir como um lembrete de que a vida mundana é apenas temporária.

“A oração é uma forma de lembrar de Allah e, ​​ao lembrar de Allah, o coração se acalma”, disse Muhammad Nasril.

Além disso, a oração também é um símbolo da unidade muçulmana. Na oração congregacional, todos os muçulmanos, independentemente do seu estatuto social ou origem, são iguais perante Allah SWT. Esta mensagem enfatiza a importância da igualdade, unidade e união no Islão.

Além disso, melhore a leitura das frases e aumente a compreensão das frases ditas. A leitura correta e a compreensão profunda melhorarão a qualidade da oração e nos aproximarão de Allah SWT.

O Ministro da Religião, Nasaruddin Umar, acrescentou que a oração é a base da espiritualidade e um pilar da religião.

 Ministro da Religião Nasaruddin Umar

“A lembrança de Isra Miraj é oração. Portanto, a mensagem mais importante da comemoração de Isra Mikraj é fazer cumprir a oração. Vamos fazer cumprir a oração”, disse o Ministro de Assuntos Religiosos, Nasaruddin Umar, em Jacarta, domingo, 26 de janeiro de 2025.

“O Mensageiro de Allah em um hadith chamou a oração de Miraj dos crentes. A oração também é um pilar da religião”, continuou ele.

A oração, continuou o Ministro dos Assuntos Religiosos, ensina disciplina, submissão e uma relação estreita com o Criador. E a oração termina com saudações, transmitindo uma mensagem sobre a importância de difundir a paz e a segurança.

“A oração fortalece o alicerce espiritual na construção de um povo e de uma nação. Quando esse alicerce for forte, os valores de justiça, paz e prosperidade crescerão e trarão benefícios para todos. e tolerância e harmonia social”, explicou o Ministro da Religião.

“Salat nos ensina que a piedade individual deve ter um impacto na piedade social, que é um pilar importante na construção de uma sociedade justa e digna”, continuou.

O Ministro da Religião espera que a comemoração de Isra Miraj deste ano seja uma inspiração para o povo continuar a fortalecer a sua fé, melhorar as suas obras e construir um futuro melhor para a nação.