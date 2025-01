Mensagem final de Qomar: Não se arrependa no meio do caminho

Jacarta – Notícias tristes chegam do mundo do entretenimento e da política na Indonésia. O comediante e político Nurul Qomar, conhecido como Abah Qomar, morreu na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, no Hospital Regional de Tangerang, Banten.

Nurul Qomar, ex-membro da Câmara dos Representantes da Indonésia, morreu após lutar contra o câncer de cólon em 2021. Role mais, ok?

Antes de partir, Abah Qomar transmitiu uma mensagem comovente através de um vídeo carregado na sua conta pessoal do Instagram. O vídeo foi gravado em 29 de dezembro de 2024, quando ele estava em estado crítico.

No vídeo, Abah Qomar é visto deitado, fraco, com um tubo de oxigênio e um soro intravenoso preso ao corpo. Em voz baixa, transmitiu mensagens de saúde à comunidade, especialmente às gerações mais jovens.

“Neto, é melhor prevenir do que remediar”, disse Nurul Qomar.

Ele também acrescentou uma mensagem para que as pessoas mantenham sempre a saúde e não se arrependam da decisão de viver com mais saúde desde cedo.

“Cuide da sua saúde, não se arrependa no meio do caminho, está tudo bem”, disse ele com a voz embargada.

Segundo o depoimento da família, transmitido através de publicação no Instagram, o vídeo foi gravado a pedido do próprio Nurul Qomar. Na legenda, a família escreveu: “Mesmo estando muito fraco e limitado por equipamentos médicos, Abah se forçou a gravar este vídeo. Abah sente muita falta dos netos e quer deixar um recado para todos nós“.

O estado de saúde de Nurul Qomar melhorou depois de passar por uma série de quimioterapia. Porém, no final de 2024 a doença voltou e ele teve que passar por tratamento intensivo. No final das contas, sua batalha contra o câncer de cólon em estágio 4C terminou aos 63 anos.

O corpo de Nurul Qomar será enterrado na vila Korelet, vila Ranca Kalapa, regência de Tangerang. O falecido está programado para ser enterrado na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, em Carang Pulang TPU.