Mercado de carros italianos em vermelho em janeiro (-5,86%)

A partida negativa no mercado de automóveis italiano em 2025. O registro em janeiro – de acordo com o Ministério dos Transportes – foi de 133.692, que é de 5,86% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Grupo Stellantis Registrado em janeiro – De acordo com a Dataforce – 41.532 carros, com uma diminuição de 15,8% em comparação com o mesmo mês de 2024. A participação de mercado é de 31,1% em comparação com 34,7% em janeiro do ano passado, mas na subida comparada a 23, comparada a 23 23 % em dezembro e 29 % de 2024.

Um declínio nos registros em janeiro – explica Um estudo para o Centro do Promotor – Em janeiro de 2019, são 19,1%, ou seja, na crise anterior do coronavírus e a perspectiva nos próximos meses não parece ser feliz. A possibilidade de retornar em momentos adequados no nível de Ante-Criter é realmente bastante distante, sem mencionar a possibilidade de retornar ao nível do início do século. A investigação econômica do Centro de Estudo Promocional no final de janeiro mostra entre os revendedores de carros que “até 70% da Interpellace está julgando o nível de aquisição de pedidos em janeiro, e isso é um fato negativo, porque os primeiros meses do ano sempre foram foi muito importante para a coleta de ordens de que os níveis de carros inventados têm 48%de altura ”.

2025 novamente abre o mercado de carros. O contexto econômico permanece incerto e a deterioração do painel do mercado de automóveis, com o quarto trimestre de 2024 abaixo das expectativas e um mês um tanto negativo de janeiro, requer uma redução no declínio no prognóstico durante todo o 2025.Tamanho.

A estimativa atual é uma situação estagnada em 1.550.000 registros, que é cerca de 9.000 a menos (-0,6%) em comparação com 2024.

Um nível inferior a 19% em comparação com a frente, seis anos depois. Na parte frontal da transição de energia, o mercado permanece muito fraco. A proporção de carros elétricos líquidos (BE) diminui de 5,5% de dezembro para 5% em janeiro e, se isso for melhorado em comparação com janeiro de 2024 2,1%. No entanto, o governo anunciou claramente para 2025 que não haveria incentivos. Os híbridos plug-in (PHEV) também param em 3,6%, em comparação com 3,4% em dezembro e 2,8% em janeiro de 2024. A participação total dos carros eletrificados (ECV) é interrompida em 8, 6%.

Unae espera como uma meta mínima, a nível europeu, uma estrutura regulatória clara e estável que resolve a escolha de fabricantes e consumidores de maneira pragmática, que cria condições de qualificação para uma coleta eficaz de transição ecológica. “É um fato positivo que é avaliado pela introdução dos incentivos do Sr. -Europeu, em vez de confiar apenas em medidas nacionais que criam a fragmentação do mercado.

Além disso, agradecemos a disponibilidade da Comissão para introduzir flexibilidade na aplicação de sanções aos objetivos de transbordamento nas emissões de CO2.

Pedimos que essas intervenções sejam definidas imediatamente e claramente para evitar o risco de efeitos irreversíveis ”, comenta a Presidente Michele Crisci. No nível nacional da UNRAE, repete a urgência de medidas específicas para apoiar a transição e restauração do parque circulante.

