Mercado de transferências de meio de temporada, Persib admite ter estabelecido comunicação com Matheus Pato

Bandung, VIVA – A diretora esportiva do PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, admitiu que tem uma lista de novos atacantes estrangeiros no mercado de transferências de meio da temporada 2024/2025 da Liga 1.

Segundo Adhit, a direção da equipe ainda está em comunicação com o técnico Bojan Hodak para definir quais jogadores estrangeiros atendem às necessidades da equipe na segunda rodada.

“A lista é grande, alguns estão jogando atualmente na Indonésia, alguns já jogaram, alguns nunca jogaram na Indonésia. Ainda estamos conversando com Bojan, com a equipe técnica, quem é o mais adequado”, disse Adhit à equipe de mídia. .

Adhit também negou os rumores de que o atacante do Persija Jakarta, Gustavo Almeida, ingressaria no time do Maung Bandung. Adhit disse que o jogador com passaporte brasileiro ainda faz parte do time Kemayoran Tigers.

“Não, ele (Gustavo Almeida) ainda está na Pérsia”, disse Adhit.

No entanto, Adhit não negou que o seu partido tenha contactado Matheus Pato, que se despediu do seu anterior clube, o Shandong Luneng (China).

“Matheus Pato, tivemos várias conversas com o agente dele, mas combinamos que tentaríamos avaliá-lo primeiro, mas Matheus Pato não teve comunicação”, explicou.

O Persib está tentando encontrar o maior número possível de novos jogadores estrangeiros na segunda rodada. Porque quanto maior a lista, mais fácil será para o técnico Bojan Hodak determinar a melhor opção.

“Tem também do Brasil, da Europa e da Ásia. Escolha quantos você puder, quanto mais na lista, mais calmo você escolhe. Mas você definitivamente sabe que tipo de atacante é Bojan”, explicou.

As vagas de jogadores estrangeiros na equipe do Persib Bandung já estão preenchidas. São oito jogadores inscritos na Liga 1, entre eles Kevin Mendoza, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Mateo Kocijan, Ciro Alves, David da Silva, Tyronne del Pino e Mailson Lima.

Dos oito jogadores, Mailson Lima é o que tem mais rumores de ter sido dispensado por Persib Bandung. É claro que até ao momento o desempenho do jogador cabo-verdiano não correspondeu às expectativas.