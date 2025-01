Mercado de transferências: há rumores de que esses três jogadores são o alvo do Madura United

pamekasan, VIVA- O Madura United está em busca de novos jogadores no mercado de transferências de meio da temporada 2024/2025 da Liga 1. O time apelidado de Laskar Sape Kerrab quer unir forças para conseguir ter um melhor desempenho no segundo turno.

O Madura United anunciou a saída do zagueiro filipino Christian Rontini. Portanto, o Madura United necessita de novos jogadores para entrar na posição defensiva.

Nos registros do Transfermarkt, há rumores de que três jogadores são alvos do Madura United. Um deles é o atacante espanhol de Barito Putera, Youssef Ezzejjari. Este jogador de 31 anos reforça Barito Putera desde 21 de julho de 2024.

Ele tem experiência na Liga 1. Antes de vestir o uniforme do Barito Putera, Youseef jogou pelo Bhayangkara FC em maio de 2022 e pelo Persik Kediri desde junho de 2021. Nesta temporada, Youssef disputou 12 partidas e marcou dois gols.

Sean Kelly, jogador que atua como zagueiro, pode ser o substituto de Rontini. O jogador escocês agora joga no Dundee FC. Se o negócio for concretizado, o Madura United será o primeiro clube da Liga 1 que Sean irá reforçar.

Além de zagueiro central, Sean também pode atuar nas posições de meio-campista defensivo e meio-campista central. Dessa forma, o Madura United poderá utilizar Sean nessas três posições.

O próximo jogador que supostamente será alvo do Madura United é Brayan Angulo. O jogador agora está sem clube. Jogando como meio-campista ofensivo, Angelo pode fazer do Madura United seu primeiro clube na Indonésia se um acordo for fechado.

O colombiano de 31 anos está sem clube desde 1º de julho de 2024. O último clube em que atuou foi o CBJ Cali.

Nesta temporada, o Madura United está na última posição da classificação. Registraram apenas duas vitórias, três empates e 12 derrotas. Muito diferente da temporada passada, quando competiu no topo.