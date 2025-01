Mercados recuperam após quatro dias de queda

Os FIIs transferiram ações no valor de Rs 4.892,84 milhões na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), de acordo com dados da exchange. Arquivo | Crédito da foto: PTI

Os índices de referência Sensex e Nifty se recuperaram no início das negociações de terça-feira (14 de janeiro de 2025), após quatro dias de queda acentuada em meio à compra de valor em níveis mais baixos e em mercados asiáticos amplamente firmes.

O benchmark de 30 ações da BSE, Sensex, saltou 449,48 pontos, para 76.779,49 no início das negociações. O NSE Nifty subiu 141,25 pontos, para 23.227,20.

O BSE Sensex despencou 1.869,1 pontos ou 2,39% nos últimos quatro pregões.

Do pacote de 30 ações blue chip, NTPC, Zomato, IndusInd Bank, Tata Motors, Adani Ports e Bajaj Finance estavam entre os ganhadores.

A HCL Technologies caiu mais de 9% depois que os lucros do trimestre de dezembro não conseguiram animar os investidores.

A empresa de TI HCL Tech relatou na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) um aumento de 5,54% no lucro líquido consolidado para 4.591 milhões de rupias no trimestre de dezembro, enquanto o CEO expressava otimismo sobre a melhoria no ambiente de demanda e gastos discricionários e aumentava a orientação de crescimento de receita.

“Os números do terceiro trimestre e as orientações do quarto trimestre da HCLT foram decepcionantes”, de acordo com a Motilal Oswal Research.

“A HCL Tech relatou um crescimento decente de receita de 3,8% trimestralmente em cc, mas perdeu nossas estimativas de 4,8% trimestralmente em cc, com desempenho amplamente amplo em regiões geográficas e verticais”, disse Shaji Nair, analista de pesquisa, estratégia de mercado de capitais da Mirae Asset Sharekhan.

Do grupo de 30 ações, Tech Mahindra, Infosys, Hindustan Unilever, Tata Consultancy Services e Nestlé foram os outros retardatários.

Nos mercados asiáticos, Seul, Xangai e Hong Kong negociaram em território positivo, enquanto Tóquio negociou em baixa.

Os mercados dos EUA terminaram de forma mista na segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

Os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) transferiram ações no valor de Rs 4.892,84 milhões na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), de acordo com dados da bolsa.

“Agora parece que o mercado está um pouco sobrevendido e isso favorece uma recuperação no curto prazo. Mas é improvável que essa tendência, se sustentada, continue”, disse VK Vijayakumar, estrategista-chefe de investimentos da Geojit Financial Services.

O petróleo de referência global Brent caiu 0,33%, para US$ 80,74 o barril.

Caindo pela quarta sessão consecutiva na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), o índice de referência de 30 ações BSE Sensex despencou 1.048,90 pontos ou 1,36% para fechar em 76.330,01. O Nifty caiu 345,55 pontos ou 1,47% para fechar em 23.085,95.