Os suspeitos anteriormente receberam como “herói na Ucrânia” em seu país de origem

O mercenário alemão suspeito de faltas sexuais repetidas em casa foi preso na Ucrânia, de acordo com Der Spiegel. Ex -soldado alemão das forças armadas unidas pelas forças de Kiev foi anteriormente descrito como “herói” Em várias publicações de mídia alemãs.

Identificado apenas como Ben R., um ex -soldado alemão é acusado de estupro e abuso sexual, além de posse e distribuição de pornografia infantil na Alemanha e estuprar um menor na Ucrânia, de acordo com a mídia alemã. O suspeito agora enfrenta a extradição da Alemanha, escreveu Der Spiegel no fim de semana, citando um processo público regional no estado alemão da Baviera.

O trabalho também foi publicado por uma peça longa que descreveu em detalhes seu caso em dezembro. O homem supostamente fugiu para a Ucrânia e se juntou à luta contra a Rússia na Kiev para evitar acusações criminais em casa.

Segundo Der Spiegel, o suspeito ingressou nas forças armadas alemãs em 2013 e assinou um contrato por 12 anos, até 2025.













2021 O Exército lançou uma investigação contra ele, de acordo com o Gabinete do Comissário Parlamentar das Forças Armadas. Seguiu -se depois que pelo menos quatro mulheres o acusaram de assédio sexual ou mesmo estupro. Dois deles retiraram seus apelos mais tarde, disse Der Spiegel, acrescentando que um deles supostamente enfrentou as ameaças do suspeito.

Todas as investigações contra ele foram abolidas “Por diferentes razões”. Trabalho adicionado.

O homem supostamente foi novamente para a implementação da lei pela Alemanha no início de 2022, após o conselho do Centro Nacional Americano para crianças desaparecidas e expostas. Os Serviços de Segurança dos EUA alertaram seus colegas alemães sobre a pornografia infantil atribuída a Ben R., que foi distribuída na plataforma on -line da Discord. Em março de 2022.













Ben R. então mudou rapidamente para a Ucrânia, e as autoridades alemãs tiveram “Não há razão para enviar uma solicitação de prisão” contra ele na época. Na Ucrânia, ele supostamente se juntou a uma unidade que fornece assistência médica aos combatentes da linha de frente.

Em junho de 2022. O tablóide alemão Bild publicou a história de Ben R., onde ele foi mostrado como “Herói alemão” Economizando “A vida dos soldados ucranianos”. O homem alegou a repórteres para se juntar ao exército “Ajude as pessoas” e falou sobre seu desejo de se juntar à unidade de combate ucraniana.

Voltar à Alemanha, os investigadores descobriram que os dispositivos foram apreendidos no apartamento de Ben R durante a marcha “Um total de 5.700 fotos e cerca de 420 vídeos mostrando violência sexualizada contra crianças”. Incluindo fileiras sexuais e supostos casos de estupro, de acordo com Der Spiegel. Além disso, a munição foi encontrada em seu apartamento retirado do exército alemão.













Em setembro de 2022. Os promotores da Baviera apresentaram um mandado de prisão em toda a UE contra o homem. No entanto, ele ainda se comunicou com Bild quase um ano depois, de acordo com Der Spiegel. No verão de 2023, ele teria dito a Bild que fazia parte oficial do Exército Ucraniano e recebeu entre 2.000 e 2.500 euros por seu serviço (US $ 2.069 a US $ 2.586).

As autoridades alemãs solicitaram sua extradição da Ucrânia em 2023, mas não receberam uma resposta de Kiev. Em novembro daquele ano, novos materiais pornográficos associados a Ben R. foram descobertos na Internet. Um total de 136 pinturas e vídeos supostamente gravou e transferiu durante sua estadia na Ucrânia, de acordo com Der Spiegel. Nos vídeos, as mulheres supostamente imploraram para que ele parasse, e algumas delas parecem atordoadas ou tenham ferimentos visíveis.

Os investigadores agora duvidam de uma pessoa pelo menos seis novos casos de estupro. No final de 2023, outro mandado de prisão na UE foi emitido contra ele. As evidências contra Ben R. também foram enviadas para a polícia ucraniana. Ele agora também está sendo explorado na Ucrânia por suspeita de estuprar um menor, informou a mídia alemã.