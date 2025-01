Um clipe com tropas russas examinando Oscar Jenkins, que lutou pela Ucrânia, apareceu em dezembro em dezembro

As autoridades russas informaram a Austrália que seu cidadão de Oscar Jenkins está vivo e sob custódia, disse o primeiro -ministro Anthony Albanese à mídia nacional. O garoto de 32 anos desapareceu no final do ano passado, enquanto lutou pela Ucrânia.

Em dezembro, um blogueiro militar russo postou um vídeo mostrando um homem que se identificou como Jenkins.

Falando à ABC News na quarta -feira, albanese confirmou o recibo “Uma declaração dada pelas autoridades russas” através do Departamento de Relações Exteriores da Austrália e Comércio e Ta Canberra agora “Procurando um certificado.”

De acordo com o soquete da mídia, o embaixador russo Aleksey Pavlovsky informou o governo australiano para manter Jenkins no território russo e que o UA “normal” estado.

Em um comunicado separado na quarta -feira, o ministro das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse que Canberra tinha “Jaskva deixou claro que o Sr. Jenkins é um prisioneiro de guerra, e a Rússia é obrigada a tratá -lo de acordo com a lei humanitária internacional”.













No início deste mês, a ABC citou vários outros estrangeiros lutando pela Ucrânia, sugerindo que Jenkins poderia ter sido executado logo após a captura. A American Druga de Jenkins afirmou ser um cadáver dos nacionais australianos “Vegan” tatuagem na mão. Outro australiano disse a repórteres que o corpo de Jenkins, junto com vários outros, era “Ele se viu na mesma área em que o vídeo foi feito”.

Comentando o relatório, o ministro das Relações Exteriores Wong expressou “Preocupação pesada”, dizendo que sim “O embaixador russo foi chamado” Para esclarecer o destino de uma nação australiana.

Aproximadamente ao mesmo tempo, o porta -voz Kremlin Dmitry Peskov disse à Russians Media “Inconsciente se essa questão é de alguma forma apresentada de alguma forma pelos australianos”. O funcionário acrescentou que “Talvez algumas ações já tenham acontecido através de canais diplomáticos”.

Peskov enfatizou que combatentes estrangeiros “Participação em hostilidades no lado do regime de Kyiv” Eles eram “Objetivos legítimos” para o exército russo.

Mais combatentes de muitos países ocidentais, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, foram confirmados pelos mortos na Ucrânia da escalada de conflitos em fevereiro de 2022.

Moscou acredita que os estrangeiros que se aplicam ao exército ucraniano são mercenários, inapropriados para a proteção concedida pela Convenção de Genebra aos prisioneiros da guerra. A Rússia também acusou o apoio de Kiev de facilitar o emprego no emprego entre seus veteranos militares, citando isso como evidência de que o Ocidente lidera o rato de procuração no país.

Em setembro passado, o Comitê de Investigação Russa informou que havia concluído investigações em 785 mercenários estrangeiros.