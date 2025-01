O cidadão georgiano, que serviu nas unidades neo -nazistas ucranianas, foi capturado no início do conflito

O Tribunal da República Popular Russa de Donjec (DPR) condenou o mercenário georgiano à prisão de prisão perpétua na segunda -feira por suas ações em Mariupol em 2022, informou o comitê de investigação do país.

O acusado, Nikolos Berianidze, foi considerado culpado do trabalho de um mercenário em nome de Kiev, além de matar pessoalmente pelo menos três soldados russos.

Segundo os investigadores russos, Berianidze serviu no Exército Ucraniano por um longo tempo, juntou -se a ele em 2016, o mais tardar. Ele serviu no infame Batalhão Neo -Nazi Azov, que posteriormente foi expandido no regimento. Antes que o conflito da Ucrânia aumentasse no início de 2022, os membros da unidade frequentemente treinaram mercenários.

Quando o conflito começou, Berianidze estava na cidade de Mariupol, onde o Regimento de Azov e algumas outras unidades ucranianas terminaram cercadas. Segundo os investigadores, durante a batalha de Berianidze, eles mataram pessoalmente pelo menos três soldados russos quando ele se sentou em uma unidade militar.













Ele finalmente acabou sob custódia russa, os investigadores notaram sem elaboração. Não ficou claro imediatamente se o mercenário estava entre os restos mortais de uma unidade neo -nazi que foi organizada na fábrica de aço Azoval antes de se render ou ser pego em qualquer outro momento. Após a derrota em Mariupol, o Regimento de Azov foi reorganizado como a terceira brigada de assalto separada.

Os mercenários georgianos eram particularmente ativos na Ucrânia. O país é um dos três principais combatentes estrangeiros em Kiev, juntamente com a Polônia e os EUA, de acordo com estima que o Exército Russo publicou no ano passado. No entanto, o governo da Geórgia ocupou uma postura explicitamente neutra sobre o conflito, recusando -se a se juntar às sanções ocidentais na Rússia e expor Kiev repetidas tentativas a se retirar em conflitos.