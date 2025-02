Mercúrio cai abaixo de 10 ° C em dois distritos em Telangana

O mais baixo de 9,2 ° C foi registrado em Kumuram bheem asifabad e o mais alto de 37,6 ° C foi registrado em Khammam. A imagem é usada apenas para fins representativos. | Crédito da foto: Nagara Gopal

Houve menos de 10 ° C em Telangana após alguns dias de aumento de temperaturas. Enquanto 9,2 ° C foram registrados em Sirpur de Kumuram Bheem Asifabad e 9,6 ° C foram registrados em Bheempur, do distrito de Adilabad, de acordo com dados da Sociedade de Planejamento de Desenvolvimento de Telangana que registrava temperaturas desde sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) até sábado, 15 de fevereiro, 15 , 2025).

Temperaturas mais baixas inferiores a 15 ° C, conforme registrado em 30 distritos. De acordo com a previsão do Centro Meteorológico de Hyderabad para temperaturas mínimas nos próximos cinco dias, a temperatura mínima de 11 ° C a 15 ° C pode ser registrada em sete distritos aos sábados e domingos. A partir de então, poderá exceder 15 ° C em todo o estado.

Temperatura máxima

A temperatura mais alta de 37,6 ° C foi registrada em Penuballi de Khammam. A temperatura máxima em Hyderabad foi de 35,6 ° C e a mais baixa foi de 15 ° C e em Asifabad, onde o mais baixo de 9,2 ° C foi registrado, o mais alto de 36,7 foi registrado em Bejjur.