Mergulhadores da Marinha retirados das operações de resgate da mina de carvão de Assam e exercício de desidratação em andamento

Imagem de arquivo dos esforços contínuos para resgatar trabalhadores presos dentro de uma mina de carvão ilegal, no distrito de Dima Hasao, Assam. Crédito da foto: PTI

Mergulhadores da Marinha foram retirados das operações de resgate em uma mina de carvão no distrito de Dima Hasao, em Assam, e a esperança de sobrevivência de cinco trabalhadores presos parece pequena, mesmo com o exercício de drenagem entrando no nono dia na terça-feira (14 de janeiro de 2025), disseram autoridades.

A desidratação da pedreira, que tem 340 pés de profundidade, continuou com máquinas especializadas trazidas pela ONGC e pela Coal India.

O nível da água, que inicialmente era de 30 metros, está caindo gradualmente e recuou mais 3 metros na segunda-feira, disse uma autoridade.

Era difícil dizer quando a água seria “completamente limpa ou quando as operações de resgate e busca dentro da pedreira seriam retomadas”, acrescentou.

“Os mergulhadores da Marinha, requisitados para operações de resgate desde 7 de janeiro, foram retirados e afastados do local”, disse outro oficial.

Nove trabalhadores ficaram presos dentro da mina em Umrangsu no dia 6 de janeiro, depois que um jato repentino de água inundou a pedreira.

Quatro corpos foram recuperados até agora, disse o funcionário.

“A esperança de sobrevivência dos restantes mineiros presos parece estar a diminuir à medida que permanecem presos pelo nono dia. No entanto, as operações de resgate continuarão”, disse ele.

A drenagem está sendo feita com o auxílio de nove bombas, enquanto outras seis foram instaladas para serem utilizadas em caso de necessidade, disse.

As operações de resgate foram realizadas em conjunto pelo Exército, Assam Rifles, NDRF, SDRF e administração distrital.

Um veículo subaquático operado remotamente também foi enviado para dentro da pedreira em intervalos regulares para capturar imagens dos mineiros presos, disse o funcionário.

O primeiro corpo foi recuperado no dia 8 de janeiro e outros três no sábado.

O Ministro Chefe já havia afirmado que a mina foi abandonada há 12 anos e estava sob a responsabilidade da Assam Mineral Development Corporation até três anos atrás.

Ele disse que o líder dos trabalhadores foi preso e a polícia está investigando o caso.

O deputado do Congresso, Gaurav Gogoi, escreveu ao primeiro-ministro Narendra Modi, buscando uma investigação do SIT sobre a tragédia mineira em Assam.

Também alegou que “a mineração ilegal continua sem controle” devido à “fraca aplicação da lei e cumplicidade local” no estado do Nordeste.