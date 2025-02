Mergulhadores profissionais envolveram evacuar 2 navios queimando na perda de Ancol

Yakarta, Viva – Duas unidades de navios queimados no dia 20 de Marina Ancol, North Yakarta, foram evacuados por envolvendo mergulhadores profissionais.

“Existe uma equipe de mergulhadores profissionais que atualmente está tentando realizar o processo de levantamento do acidente porque o acidente encontrou uma profundidade de 2,5 metros”, disse as relações públicas da polícia de Yakarta, o comissário de polícia Ade Ary Syam Indradi na segunda -feira, 10 de fevereiro, 10 , 10 de fevereiro de 2025.

 Chefe de Relações Públicas da Polícia de Metro Jaya, comissário de polícia Ay Ary Syam Indradi.

Ele disse que a equipe da delegacia das Ilhas Mil, o endereço da Polairud Polda Jaya, e Basarns ainda estava realizando a evacuação. O aprofundamento relacionado aos incêndios que ocorrem lá ainda está feito.

“Nesse momento, a principal abordagem é o manuseio da vítima. A vítima ainda está sendo tratada com queimaduras, também procura um navio do navio que não foi encontrado. Até o processo de eliminar o acidente também”, disse ele.

Ele relatou anteriormente que houve um incêndio na área 20 da Marina Ancol, North Yakarta, no sábado, 8 de fevereiro de 2025 da noite. Este incidente queimou dois navios de navios que se apoiaram no local.

De acordo com o chefe da seção operacional de Damkar, do norte de Yakarta, Catot Sulaeman que seu partido recebeu um relatório sobre fogo por volta das 22:00. Em resposta à situação, o Departamento de Bombeiros do norte de Yakarta imediatamente enviou nove unidades de caminhão de bombeiros e 36 funcionários para extinguir.

“As informações da cena do crime, que foram queimadas, têm dois navios”, disse Gatot quando confirmado no sábado, 8 de fevereiro de 2025.