MES Mampad College lidera festival C-Zone

O MES Mampad College, Mampad, liderava com 156 pontos quando as competições se tornaram intensas no festival de arte da Zona C da Universidade de Calicut, no EMEA College of Arts and Sciences, em Kondotty, na quarta-feira.

Alunos do EMEA College, Kondotty, realizando Oppana. | Crédito da foto: SAKEER HUSSAIN

O Calicut University Campus ficou na segunda posição com 139 pontos e o PSMO College na terceira posição com 128 pontos. A instituição anfitriã ficou na quarta posição com 65 pontos.

Os alunos do DGMMES College, Mampad, que ganharam o primeiro prêmio em Margamkali. | Crédito da foto: Sakeer Hussain.

Grandes multidões compareceram para desfrutar de eventos como Oppana e Thiruvathira.

Alunos do DGMMES College, Mampad, que ganharam o primeiro prêmio em Thiruvathirakali. | Crédito da foto: Sakeer Hussain.

Na quarta-feira, as competições foram concluídas em 14 provas, sendo 11 individuais e três em grupo. O festival de arte terminará na quinta-feira.