Mês Nacional de Segurança no Trânsito: Processo de inscrição para o Prêmio Bom Samaritano deve ser simplificado

O Ministro da União para Transportes Rodoviários e Rodovias, Nitin Gadkari, anunciou recentemente um aumento de cinco vezes no valor da recompensa para o programa ‘Bom Samaritano’.

Lançado em 2021, o prêmio é estendido a quem salvou a vida de uma vítima de acidente de trânsito, administrando assistência imediata e transportando a pessoa para um hospital ou centro de atendimento a traumas dentro da Golden Hour. Atualmente, o Bom Samaritano recebe um prêmio de ₹ 5.000, que o Ministro disse que seria aumentado para ₹ 25.000.

O dinheiro do Prémio Bom Samaritano teria sido dado a 80 pessoas até Dezembro de 2022, de acordo com dados do governo apresentados no Parlamento.

O Centro Hindu Ele falou com um grupo representativo de ONGs que trabalham na área de segurança rodoviária e descobriu que o plano não é popular entre a maioria dos cidadãos.

A RTO ou polícia de trânsito da jurisdição onde ocorreu o acidente deve certificar o indivíduo como um bom samaritano e partilhar os seus dados com o Comissário dos Transportes.

“Durante nossos workshops, perguntei aos voluntários se eles já queriam se candidatar ao Prêmio Bom Samaritano e a resposta que obtive foi que entregássemos a vítima do acidente ao motorista da ambulância e saíssemos do local”, disse Karthik Venkatesan, gerente de formação e assuntos públicos, Alerta.

Ele não conheceu uma única pessoa que tenha solicitado ou obtido esse reconhecimento desde o seu início.

A maioria dos workshops que treinam as pessoas sobre como prestar apoio durante a Hora Dourada também cobrem a Lei do Bom Samaritano. “Incentivamos os participantes a se apresentarem para serem reconhecidos como Bom Samaritano, mas existem lacunas no sistema que desencorajam as pessoas. Você tem que fornecer os dados de contato do médico, apresentar-se como aquele que levou a vítima ao hospital, mas quantos de nós temos tempo para ficar até o fim?”, diz Karthik.

Thozhan, outra ONG que gere regularmente programas de segurança rodoviária, afirma que nenhum dos seus voluntários foi nomeado para o Programa Bom Samaritano porque o formato do relatório é extremamente complicado.

“Num caso típico, o socorrista sairia assim que a ambulância chegasse ou esperaria no hospital até que um membro da família tratasse a vítima. O esquema exige verificação por parte do pessoal da polícia, o que desencoraja muitas pessoas”, diz M. Radhakrishnan, fundador da Thozhan.

O Ministério dos Transportes Rodoviários e Estradas anunciou este esquema para que levar uma vítima de acidente rodoviário ao hospital não só seja fácil, mas também tenha o incentivo de recompensa e reconhecimento.

O site do Ministério contém instruções para preenchimento de casos de acidentes de trânsito e um formulário de notificação que inclui detalhes como certidão policial e hospitalar.

A indicação ao Prêmio é encaminhada pela Secretaria Estadual de Transportes ao Ministério.

Thozhan tem muitos voluntários que ajudaram vítimas de acidentes, mas nenhum deles está interessado em concorrer a este prêmio. “O prêmio é secundário, especialmente quando você sabe que há muitos processos a seguir”, diz Radhakrishnan, acrescentando que eles homenageiam aqueles que ajudaram vítimas de acidentes todos os anos durante seu dia anual.

Muitas ONG têm trabalhado com o governo para capacitar hospitais privados para lidar com casos de acidentes durante a Hora Dourada.

Outros prêmios *Todos os anos, em dezembro, a ALERT, uma organização sem fins lucrativos que capacita as pessoas a agir de forma eficaz durante uma crise e a salvar vidas, convida a nomeações para os seus “Alert Being Awards” anuais. Indivíduos e organizações que criaram impacto através de atos ou iniciativas que salvam vidas podem submeter as suas candidaturas em www.aba.alert.ngo *O Prêmio Cheistha Kochhar Bom Samaritano é estabelecido pelo Centro de Pesquisa de Políticas de Economia Digital (C-DEP.org) em memória de Cheistha Kochhar. O prêmio foi instituído a pedido de Sujit Bhattacharya, um jovem acadêmico que deseja usar a teoria do nudge que Cheistha costumava trabalhar para provocar mudanças na sociedade, diz nota no site. Candidatos merecedores podem ser indicados através do C-DEP.org para consideração.

“Os hospitais privados não aceitam vítimas de acidentes. Em muitos casos, o hospital público mais próximo fica longe, o que explica o aumento das taxas de mortalidade, pelo que esta regra precisa de ser flexibilizada”, afirma Radhakrishnan.

Ele afirma que o processo de inscrição no programa Bom Samaritano deveria ser simplificado. “A maioria das vítimas de acidentes é transportada pela ambulância 108, então por que não treiná-las para verificar quem é o primeiro socorrista?” pergunta Radhakrishnan.

As ONG também querem que o Governo publique nomes de bons samaritanos nas suas plataformas.

O obstáculo para oferecer ajuda

De acordo com um estudo intitulado “Explorando os obstáculos que impedem os bons samaritanos de cuidar das vítimas de acidentes de trânsito: um caso de uma nação em desenvolvimento”, o assédio legal, o efeito espectador, o medo do derramamento de sangue, a falta de altruísmo e a falta de conhecimento estão entre os obstáculos. que impedem o comportamento do Bom Samaritano.

Os autores, Aditya Saxena do Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim e Binayak Choudhury da Escola de Planejamento e Arquitetura de Bhopal, entrevistaram 551 pessoas para o estudo publicado na Sciencedirect.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, durante um acidente de trânsito, os transeuntes podem salvar vidas em situações em que os serviços médicos de emergência estabelecidos não estejam disponíveis. Eles podem administrar primeiros socorros aos feridos e até mesmo levá-los às pressas para o hospital mais próximo.

O relatório também salienta que não existe nenhum estudo na Índia que analise o papel dos bons samaritanos nos acidentes rodoviários.

O estudo observa que há uma necessidade premente de campanhas de sensibilização pública para educar as pessoas sobre os seus direitos e proteções legais como bons samaritanos. Além disso, os esforços devem ser direcionados para a melhoria dos programas de educação e formação, especialmente destinados às pessoas com níveis mais baixos de educação e rendimentos.