Meta India pede desculpas pelo comentário do CEO Zuckerberg sobre as eleições indianas; classifica isso como um erro involuntário

Meta India na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) pediu desculpas pelos comentários do CEO Mark Zuckerberg durante um podcast de que o atual governo da Índia perdeu o poder nas eleições de 2024, chamando isso de um “erro não intencional”.

Na Índia”. “Gostaríamos de pedir desculpas por este erro inadvertido. A Índia continua a ser um país extremamente importante para @Meta e esperamos estar no centro do seu futuro inovador”, acrescentou.

O Ministro da União, Ashwini Vaishnaw, já havia denunciado os comentários feitos por Zuckerberg no podcast de Joe Rogan. “A afirmação do Sr. Zuckerberg de que a maioria dos governos em exercício, incluindo a Índia nas eleições de 2024, perderam após o COVID-19 é factualmente incorreta”, disse Vaishnaw em um post no X (antigo Twitter) em 13 de janeiro.

“Como a maior democracia do mundo, a Índia conduziu as eleições de 2024 com mais de 640 milhões de eleitores. O povo da Índia reafirmou a sua confiança na NDA liderada pela liderança do primeiro-ministro @narendramodi Ji”, disse Vaishnaw, Ministro da Informação e Radiodifusão, como assim como ELE.

O ministro desmascarou os comentários de Zuckerberg como desinformação e deixou claro que Meta deve defender os fatos e a credibilidade.

“Desde alimentos gratuitos para 800 milhões, 2,2 mil milhões de vacinas gratuitas e ajuda a nações de todo o mundo durante a COVID, até à liderança da Índia como a grande economia com crescimento mais rápido, a vitória decisiva do primeiro-ministro Modi no terceiro mandato é um testemunho da boa governação e da confiança pública. @ Meta, é decepcionante ver a desinformação do próprio Zuckerberg. Vamos defender os fatos e a credibilidade”, disse Vaishnaw.

O deputado do BJP, Nishikant Dubey, que dirige o Comité Permanente do Parlamento sobre Comunicações e Tecnologia da Informação, disse na terça-feira que o painel convocará a empresa após comentários do seu presidente de que o governo indiano perdeu as eleições em Lok Sabha no ano passado.

“Meu comitê convocará Meta por esta desinformação. Informações erradas sobre qualquer país democrático mancham sua imagem. Esta organização terá que pedir desculpas ao Parlamento indiano e às pessoas aqui por esse erro”, disse Dubey em um post no X.