Meta para pagar Trump US $ 25 milhões para liquidar o processo de censura – mídia

A contribuição entrará no financiamento da futura biblioteca presidencial do líder dos EUA

A empresa de origem do Facebook, a Meta Plataforms, supostamente concordou em pagar US $ 25 milhões para pagar o processo movido pelo presidente Donald Trump, que acusou a empresa de censura depois de suspender suas contas no Facebook e Instagram em 2021.

O processo fazia parte dos esforços legais mais amplos de Trump contra as principais empresas das mídias sociais depois de ser banido após a desordem do Capitólio em 6 de janeiro. O acordo inclui US $ 22 milhões concedidos ao Trump do Trump Fund da Biblioteca Presidencial, com o valor restante coberto por remuneração legal e compensando outros promotores, informou pela primeira vez na quarta -feira.

A meta não emitiu uma declaração pública na qual os termos do contrato foram descritos em detalhes, mas as fontes foram introduzidas no acordo confirmaram a resolução de várias mídias dos EUA. Embora a empresa não tenha reconhecido nenhuma injustiça, ela teria decidido se estabelecer após um longo procedimento de litígio e discussões que se intensificaram após a reunião do diretor executivo Marko Zuckerberg e Trump em Mar-A-Lag em novembro de 2024.

Como parte de seus esforços para reparar as relações com Trump, o alvo aboliu seu controverso programa para verificar os fatos de terceiros nos EUA no início deste mês. No endereço de vídeo, Zuckerberg admitiu que os serviços eram “Politicamente tendencioso demais” e “Eles destruíram mais confiança do que criaram”.













Zuckerberg também admitiu que o recente clima político foi influenciado pelas mudanças, incluindo a vitória de Trump. “As eleições recentes são sentidas como um ponto de virada cultural, de acordo com outra prioridade pelo discurso,” Disse Zuckerberg, prometendo reduzir a quantidade “censura.”

Além disso, a meta decidiu remover seus programas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) e revisar suas práticas de emprego, que anteriormente consideravam os antecedentes de gênero e racial do candidato.

Trump originalmente entrou com ações contra o Twitter, Google e Facebook para “censura” 2021. alegando que, se essas empresas pudessem proibir o presidente dos EUA, “Eles podem fazer isso com qualquer um.” Seu processo no Twitter foi julgado improcedente em maio de 2022, enquanto Elon Musk estava no processo de adquirir a empresa.













Meta aboliu a suspensão de Trump no início de 2023, devolvendo suas contas a um determinado conteúdo de moderação para prevenir “Repita a violação” suas regras de plataforma.

No mês passado, a ABC News concordou também em pagar US $ 15 milhões como um “Contribuição de caridade” De acordo com a Biblioteca Presidencial de Trump, para pagar um processo de difamação. O conceito de bibliotecas presidenciais nos Estados Unidos começou com Franklin D. Roosevelt e serve para preservar e acessibilidade dos trabalhos, registros e materiais históricos dos presidentes dos EUA. Donald J. Trump Biblioteca Presidencial 15 é a Biblioteca Presidencial gerenciada pelos Arquivos e Registros Nacionais (NARA). Atualmente, ele atua como um repositório digital, sem planos anunciados publicamente para localização física.