Meta recebe alívio de um tribunal indiano – uma mídia

O tribunal suspendeu temporariamente a proibição de cinco anos da divisão de dados entre o WhatsApp e outras plataformas impostas pelo regulador indiano

Meta, proprietário do WhatsApp, Facebook e Instagram, o tribunal indiano recebeu temporariamente um alívio temporário devido à decisão do regulador do país de limitar sua capacidade de coletar dados do usuário e compartilhar com suas próprias empresas.

O Tribunal de Apelação do Companheiro Nacional de Companheiro aboliu temporariamente a proibição de cinco anos da Divisão de Dados, que foi imposta pela Comissão de Concorrência da Índia (CCI) em novembro de 2024.

A proibição fazia parte da diretiva direcionada emitida pelo CCI após uma série de reclamações e preocupações sobre as atualizações da política de privacidade do WhatsApp, especialmente sua prática de dividir dados com outras meta plataformas. O CCI também sentenciou a gigante tecnológica dos EUA no valor de US $ 250 milhões “Abusando de sua posição dominante.”

A proibição permanecerá suspensa enquanto o tribunal continua revisando o apelo da meta contra o veredicto da Antatrust, afirma a Reuters. O Tribunal acreditava que a proibição de dividir dados poderia levar ao colapso do modelo de negócios do WhatsApp.

De acordo com a diretiva CCI -IMA “Forçado” Os usuários do WhatsApp aceitam regras de privacidade em 2021, que supostamente expandiram a coleta e a divisão de dados do usuário, o que deu à empresa uma vantagem injusta sobre seus concorrentes. O alvo supostamente se opôs ao veredicto do CCI -AI de que a proibição poderia resultar na lesão do usuário, porque certos recursos podem ter que retornar.













Um porta -voz da Meta cumprimentou o veredicto na quinta -feira. No entanto, os observadores do setor previram que o CCI desafiaria a decisão na Suprema Corte no país.

Com mais de 350 milhões de usuários do Facebook e mais de 500 milhões de usuários do WhatsApp, a Índia é o maior meta -mercado. O Facebook India Internet Service, responsável pela venda de publicidade no país, registrou US $ 351 milhões em receita para o período 2023-24 e serviu como grandes corporações e pequenas empresas.

No início deste mês, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, comentou erroneamente que a Índia era um dos países em que o atual governo perdeu a eleição de 2024. A empresa mais tarde se desculpou e ligou “Erros inadvertidamente.”