Metade dos millennials dependem de restituições de impostos para sobreviver: pesquisa

As restituições de impostos tornaram-se uma tábua de salvação financeira para muitos americanos e, de acordo com um novo relatório, metade dos millennials depende das suas restituições para sobreviver.

Um recente Pesquisa de Karma de Crédito descobriram que 37% dos contribuintes dependem do seu reembolso para sobreviver, um número que sobe para 50% entre os millennials. Quase metade dos entrevistados que contam com o reembolso disseram que isso se deve ao aumento do custo de vida e das necessidades.

Para muitos, a temporada de impostos não pode chegar em breve. Um terço dos entrevistados disse que pagaria uma taxa, ou planejaria pagar uma taxa, para ter acesso antecipado ao reembolso do imposto. E quase metade, 47 por cento, planeia utilizar o seu reembolso para saldar dívidas, o que sobe para 59 por cento para os millennials, de acordo com a pesquisa.

A temporada de declaração de impostos de 2025 começa Segunda-feira, 27 de janeiro e o prazo federal é terça-feira, 15 de abril.

De acordo com o mais recenteDados do IRSA restituição média de impostos federais em 2024 foi de US$ 3.138.

Embora receber um grande cheque de reembolso possa ser bom, também significa que você pagou a mais durante o ano, essencialmente concedendo ao governo um empréstimo sem juros.

Se você recebe consistentemente um grande reembolso, vale a pena verificar quanto dinheiro está sendo retido de seu contracheque. Você pode ajustar sua retenção preenchendo um novo formulário W-4 com seu empregador.

O IRS tem um governo federal calculadora de retenção de impostos para ajudá-lo a determinar quanto deve ser retido do seu salário.

No ano passado, o governo emitiu quase 105 milhões de reembolsos num total de aproximadamente 330 bilhões de dólares.

A temporada de impostos faz com que outras pessoas se sintam estressadas

Outros estão menos entusiasmados com a temporada de impostos e estão dispostos a fazer todo o possível para evitar a declaração.

Quase um quinto dos millennials, 18%, disseram que prefeririam dirigir 20 horas seguidas, de acordo com a pesquisa Credit Karma. Quase o mesmo número, 15 por cento, disse que faria voto de celibato durante um ano para evitar pagar impostos.

“Se você está esperando um reembolso este ano ou acha que deve dinheiro, minha dica número um é fazer um plano e aproveitar as vantagens dos muitos recursos e ferramentas on-line que podem ajudá-lo a fazer coisas como estimar quanto você deve ou receber, bem como maneiras de acessar seu reembolso antecipadamente, sem nenhum custo”, disse Courtney Alev, defensora financeira do consumidor do Credit Karma, em um comunicado.

Esta pesquisa Credit Karma foi realizada online pela Qualtrics de 20 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025 e incluiu 1.000 adultos que planejam declarar seus impostos nesta temporada fiscal.

Fonte