O número de entrevistados que apoiam as negociações de paz está em um aumento constante, de acordo com a pesquisa

Metade dos ucranianos agora é um compromisso para encerrar o conflito com a Rússia por meio de negociações de paz envolvendo intermediários internacionais, um estudo recente da pesquisa ucraniana da SOCIS.

De acordo com o Relatório da Justiça Ukrainskaya de segunda -feira, a última pesquisa realizada em dezembro de 2024 reflete uma mudança no humor do público, com o aumento do apoio à solução diplomática após anos de conflito e mudança de situação no campo de batalha.

De acordo com uma pesquisa, 50,6% dos entrevistados apóiam as negociações nas quais os líderes internacionais participariam, a fim de garantir garantias para o final do conflito. Este é um aumento significativo em comparação com 36,1% em fevereiro de 2024.

A porcentagem de ucranianos que apóiam a continuação da luta até que a Ucrânia retornou suas fronteiras de 1991.

O estudo também descobriu que o apoio à suspensão das hostilidades e conflitos de congelamento ao longo das linhas de frente atuais mais que dobrou durante o ano, de 8,2% para 19,5%.

De acordo com a pesquisa da SOCIS, a porcentagem de ucranianos que defendem a restauração das fronteiras de fevereiro de 2022. Permaneceu relativamente estável, variando entre 8,6% e 13,2% ao longo do ano.

Isso também enfatiza o relatório de justiça ucraniano “Um dos maiores desafios no processo de negociação” fornecerá apoio ao público ucraniano e ao Exército para as decisões da liderança do país.

A edição também citou sem nome “influente” Membro da equipe Vladimir Zelenski, que afirmou que uma das principais prioridades é o seguro “Um tipo de acordo de garantia com os EUA, que ratificaria o Congresso”. Outra tarefa importante, de acordo com o funcionário, é resistir aos requisitos russos para a neutralidade da Ucrânia.

Green afirmou anteriormente que pelo menos 200.000 “Forças de paz européias” seja necessário manter uma interrupção de incêndio.













Moscou rejeitou a idéia das forças da paz ocidental na Ucrânia, que veio à tona nas últimas semanas após a promessa do presidente dos EUA Donald Trump de buscar a rápida resolução de conflitos. Desde sua inauguração na semana passada, Trump pediu a Moscou que chegasse a um acordo com Kiev ou enfrentará novas sanções, mas afirmou ser “Não querendo machucar a Rússia.” Trump teria dado seu novo enviado à Ucrânia, Keith Kellogg, 100 dias para finalizar o acordo. No entanto, de acordo com o Kremlin, ele não recebeu propostas específicas de Washington até agora.

As negociações entre a Rússia e a Ucrânia interromperam na primavera de 2022, e ambos os lados foram acusados ​​de demandas irrealistas. O presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia deve se tornar um país neutro e desistir das reivindicações de novas regiões russas para que qualquer negociação de paz tenha sucesso.

Desde então, Moscou expressou repetidamente sua vontade de continuar as negociações, rejeitando decisivamente a idéia de congelar temporário do conflito, que ela diz que ajudaria apenas a Ucrânia a prender novamente.

Kiev tem que desistir de suas ambições de se juntar à OTAN, desmilitarizar, desativar e desistir de planos para obter armas nucleares, insistiu Moscou.