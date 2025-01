MeToo, acusações contra Marilyn Manson retiradas

As acusações contra Marilyn Manson caem nas cinzas do #MeToo: após quatro anos de investigação, o promotor do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, disse que não há provas suficientes para acusar o promíscuo cantor, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, de assédio sexual e violência doméstica. .

“As acusações de violência doméstica são muito antigas e, portanto, fora dos limites, enquanto as acusações de assédio sexual não acreditamos que seremos capazes de obter condenações além de qualquer dúvida razoável”, disse Hochman, prestando homenagem à “coragem e resiliência”. ”das mulheres que denunciaram Manson e a “paciência” que tiveram em cooperar com a investigação. Em outubro passado, o então promotor George Gascón deu às mulheres um raio de esperança quando disse que estavam sendo buscadas “novas pistas” que se somariam ao “já enorme número de elementos” acumulados contra a artista.

A atriz de “Westworld”, Evan Rachel Wood, acusou pela primeira vez a cantora do Antichrist Superstar quando revelou que Warner era o homem a quem ela se referia quando se apresentou como vítima de violência doméstica ao longo dos anos.

Wood e Manson tiveram um caso que se tornou público em 2007, quando ela tinha 19 anos e ele, 38, estava se divorciando da atriz burlesca Dita von Teese. Eles anunciaram o casamento em 2010, mas se separaram logo depois. A estrela do Westworld denunciou Manson em 2021, mas ele não foi acusado e, no ano seguinte, reagiu processando seu ex-parceiro por difamação.

O Ministério Público não divulgou o nome dos acusadores de Manson: além de Wood, o próximo seria a atriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, que processou o cantor e depois fez um acordo fora da Justiça. Antes da decisão de encerrar o caso, Bianco criticou o Ministério Público em outubro passado pela demora na investigação do caso. Naquela ocasião, a atriz britânica anunciou que havia condenado Manson por estupro e abuso durante seu relacionamento e que havia fornecido aos investigadores “centenas de evidências”, incluindo fotos de seu corpo coberto de hematomas e cortes de faca, e-mails e mensagens ameaçadoras. seu status de imigração.

