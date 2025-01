Metrô aquático de Kochi será estendido em todo o país: estudo de viabilidade em andamento

A Kochi Metro Rail Limited (KMRL) iniciou um estudo de viabilidade para explorar a viabilidade de iniciar serviços de balsa Water Metro, em Kollam e em 17 locais em outros estados.

Em Novembro passado, o Ministério dos Portos, Navegação e Hidrovias encarregou a agência metropolitana de realizar um estudo de viabilidade para avaliar o potencial de sistemas semelhantes de Metro Aquático noutras partes da Índia. Com a recente aprovação do seu conselho para formar uma ala de consultoria, a KMRL constituiu um comitê interno para orientar o trabalho inicial. Se necessário, especialistas externos serão contratados para fortalecer o processo, disseram fontes do metrô.

“Apesar das complexidades técnicas da introdução de hidrômetros em diversos terrenos, nossa força de trabalho qualificada e experiência operacional fornecem uma base sólida para o seu sucesso. O estudo de viabilidade focaria na possibilidade de estabelecer serviços de metrô aquático em áreas com rios, lagos e remansos e em regiões costeiras”, afirmaram.

Locais

Os locais possíveis incluem o rio Brahmaputra em Guwahati, o lago Dal em Jammu e Caxemira e conexões com ilhas em Andaman e Lakshadweep. As outras cidades consideradas são Ahmedabad (Sabarmati), Surat, Mangaluru, Ayodhya, Dhubri, Goa, Calcutá, Patna, Prayagraj, Srinagar, Varanasi, Mumbai, subúrbios de Kochi, Kollam e Vasai.

“Relatórios detalhados do projeto (DPR) serão preparados com base nos resultados do estudo de viabilidade para locais adequados. Este ambicioso projeto visa aproveitar os corpos d’água para o transporte urbano sustentável, revolucionando a mobilidade em diversas cidades do país. A possível expansão do modelo do Metro Aquático de Kochi para outras partes da Índia sublinha a liderança de Kerala no desenvolvimento sustentável e na inovação do transporte moderno”, afirmou um comunicado do metro.

“Com instalações modernas comparáveis ​​aos sistemas metroferroviários e o design ambientalmente sustentável das balsas, o Metrô Aquático de Kochi estabeleceu um novo padrão para o transporte aquático urbano. Estão agora em curso esforços para explorar a sua implementação em 18 locais em todo o país”, disse ele.