Meutya Hafid falou sobre a figura de Rudi Sutanto, que foi nomeado staff especial da Komdigi

Jacarta – O Ministro das Comunicações e Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, falou sobre a atenção que tem sido dada à figura de Rudi Sutanto, que foi recentemente nomeado Pessoal Especial (stafsus) do Ministro das Comunicações Estratégicas na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 .

Leia também: O Ministro das Comunicações e Tecnologia Meutya Hafid encontra-se com Prabowo no Palácio do Estado e qual relatório?

Circularam rumores de que Rudi Sutanto é um ativista de mídia social chamado Rudi Valinka, também conhecido como Kurawa, que frequentemente critica o governo.

A este respeito, Meutya admitiu não saber nada sobre a formação de Rudi Sutanto. Meutya explicou que selecionou o pessoal através do Curriculum Vittae (CV).

Leia também: Meutya Hafid tomará medidas firmes contra o aplicativo Jagat Coin se forem descobertas violações

 Ministro das Comunicações e Tecnologia Meutya Hafid nomeia funcionários da Kemkomdigi Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

“Não conheço Rudi Sutanto. Conheço Rudi Sutanto, então não quero especular sobre quem é Rudi Sutanto”, disse Meutya a repórteres no Complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta, segunda-feira, 13 de janeiro de 2024.

Leia também: Meutya Hafid revela o motivo pelo qual escolheu Raline Shah como membro da equipe especial: ter uma boa rede global

 Ministro das Comunicações e Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

Pelo currículo, disse Meutya, Rudi Sutanto é uma figura que possui habilidades em estratégia de comunicação. Ele acredita que Rudi Sutanto pode colorir o Ministério de Comunicações e Tecnologia que dirige. “A nível ministerial, isto não é apenas digital, mas também no sector das comunicações”, disse.

Quando questionado se Rudi Sutanto era um ativista de mídia social chamado Rudi Valinka ou Kurawa, o político do Golkar admitiu novamente que não sabia. “Não sei, também não uso o Twitter”, disse Meutya.

Foi relatado anteriormente que o Ministro das Comunicações e Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, nomeou oficialmente o Diretor Geral do Ministério das Comunicações e Digital, que anteriormente tinha o status de Oficial Interino (Plt), Equipe Especializada e Equipe Especial no Edifício do Ministério de Comunicação e Tecnologia, Jacarta, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Vários nomes conhecidos do Ministério das Comunicações e Tecnologia e figuras públicas como Raline Shah e Fifi Aleyda Yahya. A estrutura organizacional do Ministério das Comunicações e Tecnologia está em linha com a mudança de nomenclatura do antigo nome Ministério das Comunicações e Informação (Kemenkominfo).

Lista de Diretores Gerais designados do Ministério das Comunicações e Tecnologia:

– Secretário Geral: Ismail

– Diretor Geral de Tecnologia de Governo Digital: Mira Tayyiba

– Diretor Geral de Infraestrutura Digital: Wayan Toni Supriyanto

– Diretor Geral de Vigilância Espacial Digital: Alexander Subur

– Diretor Geral de Comunicações Públicas e Mídia: Fifi Aleyda Yahya

– Diretor Geral do Ecossistema Digital: Edwin Hidayat Abdullah

– Inspetor Geral: Arief Tri Hardiyanto

Lista de pessoal especializado designado pelo Ministério das Comunicações e Tecnologia:

– Raden Wijayakusuma Wardhana: Equipe especializada em assuntos sociais, econômicos e culturais

– Molly Prabawati: Equipe especializada em comunicação e mídia

– Mohammad Hadiana: Equipe experiente em tecnologia

Lista de Pessoal Especial do Ministério das Comunicações e Tecnologia designado:

– Aida Rezalina: Equipe Especial para Programas Interinstitucionais e Estratégicos

– Raline Shah: Equipe Especial para Parcerias Globais

– Rudi Sutanto: Equipe Especial para Estratégia de Comunicação