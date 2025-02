Meuya Hafid: Devemos agir rapidamente, mal podemos esperar

Yakarta, vivo -Minister de comunicação e digital (Menkomdigi) Mufid disse que a abertura da banda de frequência de 6 GHz para Wi-Fi não apenas aumentou a conectividade, mas também poderia fortalecer a posição da Indonésia no campo da tecnologia digital na região do Sudeste Asiático.

A melhoria do regulamento em relação à abertura da banda de frequência de 6 GHz para Wi-Fi foi concluída nos primeiros 100 dias de Meutyya Hafid, serviu como ministro de Comunicação e Informação.

A abertura do espectro para Wi-Fi possui conexões sem fio de alta velocidade com baixa latência para suportar diversas necessidades da comunidade.

Além disso, o espectro de 6 GHz não apenas multiplica a disponibilidade de faixas de frequência para Wi-Fi, mas também abre o caminho para a aplicação de Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, que é mais rápido, baixa e mais confiável.

“Cidade inteligente (Cidade inteligente“Serviços de saúde inteligentes e transporte autônomo, dependendo de redes de alta velocidade e baixa latência”, disse ele em Yakarta, na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

O aplicativo Wi-Fi 7 exigirá o hardware mais recente, o software otimizado e as novas ondas de talentos digitais.

Com velocidades de até 46 Gbps, o Wi-Fi 7 abre potencial ilimitado no setor econômico, o que permite que empreendedores e atores da indústria operem mais eficientemente com baixa latência e alta confiabilidade.

Além disso, o setor educacional que agora depende cada vez mais de plataformas on -line terá uma experiência de aprendizado mais suave e mais rápida.

A decisão de introduzir o Wi-Fi 7 usando a banda de frequência de 6 GHz é um verdadeiro esforço da Indonésia para liderar na região do Sudeste Asiático.

“Por que precisamos agir rapidamente? Porque, o progresso digital não está esperando por ninguém. E o tempo é a coisa mais importante. Não podemos esperar, e temos que fazê -lo agora”, disse o ministro da Comunicação e o Metya Hafid Intermediário escola.

Na mesma ocasião, o presidente da Aliança de Tecnologia Indonésia (ITA) Justisiari Kusumah disse que estava comprometido em defender as políticas que promovem a inclusão digital, a inovação e a colaboração entre o governo, a indústria e a comunidade.

“Através da colaboração da ITA com o Ministério da Comunicação e Digital (Kemenkomdigi), garantindo a adoção do Wi-Fi 6E e do Wi-Fi 7 para melhorar o acesso à Internet para todo o povo indonésio”, disse ele.

A ITA também incentivou os atores da indústria a colaborar a desenvolver o diagrama do uso inovador de Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 e defender o gerenciamento do espectro responsável, equilibrando a reunião das necessidades da indústria e dos interesses públicos .

Como é conhecido, a Indonésia Technology Alliance (ITA) é uma empresa individual e aliança com a missão de acelerar a inovação e o progresso tecnológico na Indonésia.

Com uma abordagem das sugestões de educação e políticas, essa aliança trabalha para construir uma comunidade forte e inovadora que permite o crescimento da tecnologia e garante que a Indonésia permaneça competitiva no panorama digital global.

Em relação a várias partes interessadas envolvidas nessa aliança, incluindo Kemenkomdigi, Siber e a Agência Estadual de Sandi (BSSN), Ministério das Soas, Telkom Indonésia, Telkomsel, Innsat Ooredoo Hutichison (IOH), PLN, Global, Global Exterend, Myota e GoTo