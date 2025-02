MHA busca uma sanção presidacional para processar o líder do AAP Satyendar Jain

O ex -ministro de Délhi, Satyendra Kumar Jain. Arquivo | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma

O Ministério do Interior (MHA) pediu ao Presidente na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) para a Sanção da Promotoria contra o Líder do Partido Aam Aadmi e o ex -ministro de Delhi, Satyendar Jain.

A sanção foi solicitada com base no material e em evidências suficientes recebidas da Diretoria de Execução (DE) contra o Sr. Jain.

A sanção contra o ano de 60 anos foi procurada em virtude da seção 218 de Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita.

A agência central reservou o Sr. Jain em um caso de lavagem de dinheiro ligada ao suposto tratamento de Hawala e o prendeu em maio de 2022. Atualmente, ele está atualmente ligado e foi acusado pelo pronto -socorro.

O caso de lavagem de dinheiro se deve a uma FIR em agosto de 2017, apresentada contra Jain e outros pelo Escritório de Pesquisa Central (CBI) por acusações de suposta posse de ativos desproporcionais.

O CBI apresentou uma folha de cobrança em dezembro de 2018, afirmando que os supostos ativos desproporcionais eram para uma quantia de ₹ 1,47 milhão de rúpias, aproximadamente 217% a mais do que as fontes de renda bem conhecidas do Sr. Jain durante 2015-17.

(Com entradas PTI)