Michael B. Jordan ‘orgulhoso’ por Jonathan Majors, voltaria ao trabalho com a estrela de Creed III

Michael B. Jordan Ele diz que ainda quer trabalhar com Jonathan Majors.

Jordan anteriormente dirigiu Major no Creed III de 2023, no qual Jordan também estrelou. O filme recebeu críticas de críticos positivos na época e obteve mais de US $ 276 milhões na bilheteria mundial.

Por volta do momento do lançamento de Creed III, Majors e Jordan disseram The New York Times Eles planejavam continuar trabalhando juntos e esperavam se tornar o próximo Robert De Niro e Pacino.

“Estamos empolgados com isso, e eu tenho essas conversas com ele”, disse Jordan. “Atuar é uma viagem solo, onde você está lutando pelo seu lugar naquela planilha por tanto tempo. Então, quando você tem alguém que não se importa tanto com essas coisas, é como ‘vamos lá. Quanto dano podemos causar juntos? “

No entanto, não demorou muito tempo que, quando Majors foi preso e finalmente condenado por agredir sua ex -namorada em dezembro de 2023. Os estúdios da Marvel cortaram os laços com os majors, que interpretaram Kang the Conqueor em uma série de projetos de MCU, enquanto fotos de holofotes caíram para O filme de sua revista sonha. A revista Dreams foi coletada pela Briarcliff Entertainment e agora será lançada em 21 de março de 2025.

O que Michael B. Jordan disse sobre Jonathan Majors?

Falar com Revista GQJordan disse que era uma “situação difícil” ver como isso se desenvolverá com tudo o que aconteceu com as especialidades no último ano.

Ele continuou: “Mas ele está indo muito bem, ele só cometeu. Tenho orgulho de sua resistência e força através de tudo, e (seu) manuseio (de). Estou feliz que é bom. Esse é o meu menino.

Quando perguntado se ele trabalharia com Majors novamente, Jordan disse: “Sim. Sim.”

Jordan será visto em breve estrelando um papel duplo no filme de Ryan Coogler, que abre nos cinemas dos Estados Unidos em 18 de abril de 2025.