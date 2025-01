Michael C. Hall comemora o primeiro dia de produção de Dexter: Resurrection no vídeo BTS

Dexter: ressurreição está oficialmente em produção. Michael C. Hall, o ator original de Dexter Morgan, está comemorando o primeiro dia de produção do próximo spin-off.

“Estou no set para o primeiro dia oficial de produção de Dexter: Ressurreição… está acontecendo”, disse Hall em um clipe postado no X (antigo Twitter). “Estou ansioso por outra jornada emocionante e, quando tudo estiver dito e feito, que você a leve conosco. Fique atento.”

Você pode assistir ao clipe dos bastidores abaixo (veja mais vídeos):

Sobre o que é Dexter: Ressurreição?

Embora outros detalhes sobre Dexter: Ressurreição ainda estejam sendo mantidos em segredo, espera-se que seja uma sequência direta de Dexter: New Blood. Com Hall interpretando Dexter mais uma vez, o spin-off, ambientado nos dias atuais, começará após os eventos sangrentos de Dexter: New Blood. A estreia está prevista para 2025.

Dexter: Ressurreição também contará com o retorno de David Zayas como Angel Batista, James Remar como Harry Morgan, com Jack Alcott (visto pela primeira vez em Dexter: New Blood) como o filho de Dexter, Harrison Morgan.

Hall interpretou pela primeira vez o serial killer titular em Dexter, da Showtime, que foi ao ar em 2006 e durou um total de oito temporadas até 2013. Ele reprisou o papel icônico em 2021 com a série limitada Dexter: New Blood, que serve como uma sequência da série original. .

A franquia continuou a se expandir com a série prequel Dexter: Original Sin, focando nos primeiros anos do serial killer como estagiário forense recém-contratado. É estrelado por Patrick Gibson de Shadow and Bone como o jovem Dexter Morgan ao lado de Christian Slater como Harry Morgan, Molly Brown como Debra, Christina Milian como Maria, James Martinez como Angel Batista e Patrick Dempsey como Aaron, com Hall como narrador e voz interior. do jovem Dexter.