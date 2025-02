Michael Cole reage aos tweets frustrados de Corey Graves sobre o movimento WWE NXT

WWE Comentarista veterano Michael Cole Recentemente, ele compartilhou seus pensamentos sobre a frustração de Corey Graves por ser transferido para o NXT. Em janeiro, a WWE RAW fez a transição para a Netflix, trazendo alterações importantes para a apresentação do programa.

A WWE também renovou suas equipes de comentários na Raw, SmackDown e NXT. Anteriormente, Corey Graves trabalhou no Smackdown com Michael Cole, enquanto Joe Tessitore e Wade Barrett cobriam Raw, e Vic Joseph e Booker T administraram os comentários do NXT.

O tremor levou a uma equipe importante de comentários do Shuffle. Pat McAfee voltou a Raw, juntando -se a Michael Cole, enquanto Joe Tessitore e Wade Barrett se mudaram para Smackdown. Enquanto isso, a WWE transferiu Corey Graves para NXT, onde Vic Joseph e Booker T se juntaram à equipe de comentários.

Após o interruptor, Graves expressou sua frustração pelas mudanças, criando um burburinho dentro da WWE. No entanto, ele finalmente adotou seu novo papel no NXT. Ao abordar a situação, ele disse: “Estou exatamente onde quero estar, onde a paixão é tudo. Somente os famintos sobrevivem, e a luta profissional nunca deixou de ser ótima.

Depois de trabalhar com Michael Cole por anos, Graves se tornou uma figura -chave na equipe de comentários. Recentemente, Cole interveio na situação e compartilhou sua perspectiva sobre o movimento de Graves para NXT e sua frustração pela transição.

Versão de Michael Cole sobre o drama do movimento WWE NXT por Corey Graves

Michael Cole apareceu recentemente no Logan Paul’s Podcast não -corulsivoOnde Pablo perguntou a ele sobre a situação de Corey Graves. Cole explicou que os comentários de Graves estavam destinados a gerar interesse e construir uma história, embora a WWE possa não ter percebido dessa maneira.

Ele disse: “Essa é uma situação estranha. Eu amo Corey, eu o amo até a morte. Ainda não entendo toda a dinâmica. Eu sei que ele disse algo nas redes sociais que criticou a empresa. Ele tentou explicar a tudo o que estava tentando gerar algum interesse e talvez promover uma história.

Ele continuou: “Acho que a empresa não viu assim. Eu acho que ele e a empresa estão trabalhando. Eu amo Corey até a morte. Ele é um comentarista incrível. Além de (Pat) McAfee, ele é provavelmente o melhor parceiro que já tive. (H/T: EwrestlingNews)

Enquanto a situação de Corey Graves chegou às manchetes, Cole também o elogiou como um dos melhores comentaristas com quem trabalhou, apenas para Pat McAfee.