Michele Morrone Horror Movie Home Sweet Home: Rebirth recebe a janela Data de lançamento, primeira imagem

A primeira foto da vista e a janela da data de lançamento para Doce Casa: Renascença Eles foram revelados.

Home Sweet Home: Rebirth é baseado no horror de sobrevivência de videogame tailandês de Yggdrazil, casa doce em casa, que se tornou um sucesso no YouTube e no Twitch. A adaptação cinematográfica vem dos diretores Alexander Kiesl e Steffen Hacker. Está pronto para o seu lançamento em abril.

Quem estrela em Casa Dulce Hogar: Rebirth?

O próximo filme de terror sobrenatural é estrelado por Michele Morrone, que interpretará o personagem chamado Mek. Ele é mais conhecido por seus papéis em subserviência, o julgamento, 365 dias, 365 dias: neste dia e nos próximos 365 dias. Ele também está pronto para estrelar a sequência de um favor de Paul Feig, outro favor simples, bem como o próximo thriller psicológico do diretor, a criação da casa, em frente a Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Outras estrelas que se juntaram a Morrone em casa Sweet Home: Rebirth são William Moseley (a série de filmes de Crônicas da Nárnia, The Royals) como Jake, a atriz norueguesa Yaya-Noruega Yaya Urassaya Sperbund (minha Cherie Amour, eu te amo para dívidas) como Prang , e o ator e cantor da Coréia do Sul Alexander Lee (3 ervilhas em uma vagem, Moorim School: Saga of the Brave) como um monge novato.

Você pode ver a primeira imagem da imagem abaixo, cortesia de Prazo final:

“O renascimento do doce lar segue Jake (Moseley), um policial empurrado para um reino alternativo chamado ‘The Hem Hindrance’ durante um tiroteio mortal no shopping. Com a ajuda de um misterioso monge novato (Lee), Jake deve correr o relógio para salvar sua esposa, Prang (Sperbund) e detiver um ocultista maligno, Mek (Morrone), para abrir as portas do inferno ”, diz a sinopse.

O filme é produzido por Dean Altit e Pakin Maliwan. Os produtores executivos são Tanat Juwiwat, Saroot Tube, Richard Alan Reid, Kia Jam e Diamond Media.

A data exata de lançamento para o Renascimento de Casa Sweet Home ainda não foi anunciada.