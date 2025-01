Michelle Obama não comparecerá à posse de Trump

A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à posse do presidente eleito Donald Trump, sendo a segunda vez em duas semanas que participará de uma reunião não de ex-líderes dos EUA e seus cônjuges, mas dos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Estará lá.

Laura Bush e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton se juntarão aos seus maridos na cerimônia de posse no Capitólio, em 20 de janeiro, disseram representantes.

“Foi confirmado que o ex-presidente Barack Obama participará da 60ª Cerimônia de Posse. “A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à próxima posse”, disse um comunicado do Gabinete de Barack e Michelle Obama que foi compartilhado com a Associated Press.

Nenhuma explicação foi dada sobre o motivo pelo qual Michelle Obama não compareceu à posse de Trump. Ele também não compareceu ao funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter, em Washington, na semana passada. Compareceram os ex-presidentes Trump, Obama, Bush e Clinton e seus cônjuges, exceto ela.

Bill Clinton comparecerá à cerimônia de posse de Trump, confirmou na sexta-feira uma pessoa familiarizada com a agenda do ex-presidente. PA. Hillary Clinton também comparecerá, disse um porta-voz.

O gabinete de George W. Bush disse que ele e a ex-primeira-dama Laura Bush também comparecerão.

Michelle Obama foi a única esposa ausente do funeral da semana passada na Catedral Nacional de Washington, onde o seu marido e Trump sentaram-se lado a lado e conversaram e riram como velhos amigos, apesar do histórico de animosidade política entre o ex-presidente democrata e o republicano que regressava. .

A ex-primeira-dama fez campanha contra Trump durante suas campanhas presidenciais de 2016, 2020 e 2024. Em suas memórias de 2018, ela descreveu seu choque ao saber que Trump sucederia seu marido e denunciou a campanha “birther” de Trump, que questionava a cidadania de Barack Obama.

Michelle Obama fez campanha no outono passado para a candidata presidencial democrata Kamala Harris, fazendo um discurso emocionante em Michigan, no qual desafiou os homens a votarem no vice-presidente e argumentou que as vidas das mulheres estariam em risco se Trump voltasse à Câmara dos Representantes.

Todos os três ex-presidentes e suas esposas compareceram à primeira posse de Trump em 2017, incluindo Hillary Clinton, depois que ela perdeu as eleições presidenciais de 2016 para Trump. Carter também compareceu.